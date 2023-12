Benetton Treviso-Zebre oggi, United Rugby Championship: orario, programma, tv, streaming

Secondo weekend dedicato ai derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship e oggi pomeriggio, per il nono turno dell’edizione 2023-2024 si giocherà a Treviso il secondo derby italiano tra Benetton e Zebre.

Dopo i primi 7 turni il Benetton si trova al sesto posto in classifica a quota 22 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, senza aver mai incassato punti di bonus, mentre le Zebre si trovano in 14ma posizione con 11 punti, in virtù una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte, ma con 5 punti di bonus.

La sfida andrà in scena oggi, sabato 30 dicembre, allo stadio Monigo di Treviso, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30. La diretta tv del secondo derby italiano tra Benetton e Zebre sarà trasmessa su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now.

CALENDARIO BENETTON-ZEBRE

Sabato 30 dicembre – Stadio Monigo di Treviso

Ore 14.30: Benetton Treviso v Zebre Parma – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA BENETTON-ZEBRE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

