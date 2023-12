A che ora oggi Van Aert e Van der Poel in Coppa del Mondo di ciclocross a Hulst: programma, tv, streaming

Oggi sabato 30 dicembre (ore 15.10) va in scena una tappa di Coppa del Mondo di ciclocross. lSarà la cittadina di Hulst (Paesi Bassi) a ospitare il massimo circuito internazionale itinerante. A impreziosire l’appuntamento sarà l’attesissimo confronto diretto tra il belga Wout van Aert e l’olandese Mathieu van der Poel.

Il padrone di casa si è scatenato in questo avvio di stagione e vuole trionfare anche in questo evento, mentre il rivale ha sempre pagato dazio contro il Campione del Mondo e cercherà di invertire la rotta. Dopo Mol, Anversa e Gavere, si consuma un nuovo avvincente atto della grande rivalità che anima l’inverno ciclistico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della tappa della Coppa del Mondo di ciclocross a Hulst, con l’attesissimo confronto tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CICLOCROSS OGGI

Sabato 30 dicembre

Ore 15.10 Coppa del Mondo a Hulst, gara maschile (con van der Poel e van Aert) – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA VAN AERT vs VAN DER POEL: COME VEDERE LA COPPA DEL MONDO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati.

Differita tv: RaiSportHD dalle ore 16.45, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play 3, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

