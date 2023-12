Calendario Superlega volley oggi: orari partite 30 dicembre, programma, tv, streaming

Dopo un boxing-day pieno zeppo di sorprese torna subito in campo la Superlega 2023-2024 di pallavolo maschile. A Santo Stefano si è chiuso il girone di andata e si sono delineati i quarti di Coppa Italia, oggi sabato 30 dicembre vanno in scena 5 partite valide per la dodicesima giornata del campionato, l’ultima del 2023. Ieri si è giocato l’anticipo tra Verona e Taranto, oggi sono di scena tutte le big con le cinque sfide che inizieranno alle 18.00.

Fari puntati a Monza dove la Mint Vero Volley aspetta la visita di Civitanova. Si affrontano due squadre reduci da una sconfitta pesante nell’ultimo turno, i padroni di casa sul campo di Cisterna mentre la Lube si è vista rimontare da sopra 2-0 davanti al proprio pubblico da Verona. Le squadre sono divise da un solo punto in classifica e che si ritroveranno nello stesso posto per la prima sfida del 2024 che mette in palio un posto in semifinale di Coppa Italia. Il secondo big match di giornata è in programma all’Allianz Cloud dove Milano, reduce dalla strabordante vittoria su Perugia con un Matey Kaziyski on fire, è attesa dall’impegno contro una Modena che viene dalla pesante sconfitta con Piacenza.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza giocherà in trasferta sul campo di Padova, in un palazzetto in cui Trento ha passeggiato nel weekend ma che spesso si è rivelato complicato nel girone di andata per diverse formazioni. La Sir Susa Vim Perugia proverà a risollevare la testa in casa del fanalino di coda Farmitalia Catania, in un match dal pronostico scontato ma con qualche insidia visto il morale della squadra di Lorenzetti. L’ultima partita del programma è quella che vede i Campioni d’Inverno dell’Itas Trentino davanti ai propri tifosi accogliere Cisterna, nel tentativo di allungare ulteriormente la fuga in testa alla classifica.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre sarà trasmessa in chiaro su RaiSport HD la sfida tra Allianz Milano e Valsa Group Modena, che come tutte le altre partite oggi vedrà la prima battuta alle 18.00.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY SABATO 30 DICEMBRE

Ore 18.00 Itas Trentino vs Cisterna Volley

Ore 18.00 Pallavolo Padova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

Ore 18.00 Farmitalia Catania vs Sir Susa Vim Perugia

Ore 18.00 Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova

Ore 18.00 Allianz Milano vs Valsa Group Modena – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY SABATO 30 DICEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

TRENTINO-CISTERNA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PADOVA-PIACENZA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CANATNIA-PERUGIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MONZA-CIVITANOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MILANO-MODENA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Foto: Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli

