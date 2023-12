Baskonia-Virtus Bologna, oggi in tv: orario Eurolega basket, programma, streaming

Trasferta in terra basca per la Virtus Bologna in Eurolega. Le V-nere affrontano oggi giovedì 14 dicembre alle ore 20:30 il Baskonia Vitoria-Gasteiz nella quattordicesima giornata della regular season 2023-2024.

Gli uomini di coach Luca Banchi vogliono continuare a rimanere nella parte alta della classifica, con il terzo posto occupato attualmente grazie ad un record di 9-4 alle spalle delle due corazzate Real Madrid (12-1) e Barcellona (10-3). Fari puntati ancora una volta su Tornike Shengelia (27 punti contro il Maccabi Tel Aviv) e sul capitano Marco Belinelli, autore di ben 22 punti nell’affermazione casalinga di venerdì sera.

Il Baskonia di coach Ivanovic sta attraversando un momento positivo, con la squadra di Vitoria che insegue la Virtus al quarto posto con un bilancio di otto vittorie e cinque sconfitte. Sarà la prima volta in cui Nico Mannion affronterà il suo recente passato, dopo che il Red Mamba ha lasciato Bologna per trasferirsi in Spagna. Da tenere sotto stretta osservazione anche Markus Howard, trascinatore con 18 punti nel successo della settimana scorsa contro la Stella Rossa di Belgrado.

Palla a due che verrà alzata alla Buesa Arena di Vitoria (Spagna) alle ore 20:30. La diretta TV sarà affidata a Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta LIVE testuale che vi terrà aggiornati su questo match di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Giovedì 14 dicembre

Ore 20:30 Baskonia Vitoria-Gasteiz-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo