Basket: Trento sconfitta ancora in EuroCup. La Dolomiti cede in Francia contro Bourg en Bresse

Seconda sconfitta consecutiva in EuroCup per la Dolomiti Energia Trento, che cade sul campo del Bourg en Bresse per 79-67. Un ko che sicuramente complica un po’ il cammino europeo della squadra di coach Brienza, che rimane invischiata completamente nel gruppone di squadra con quattro vittorie, ma che ha sicuramente perso una bella occasione per provare ad allungare sulle rivali. Inoltre con questo successo anche i francesi rientrano in corsa per la qualificazione alla fase successiva.

Il solo Kamar Baldwin chiude in doppia cifra con undici punti in una partita davvero difficile per Trento. Bourg en Bresse è stata guidata soprattutto dai 12 punti di Isiaha Mike e Zaccharie Risacher, oltre agli 11 di Bodian Massa.

Non si segna mai ad inizio partita e il tabellino segna dopo sei minuti un 5-5. I francesi riescono a trovare un mini allungo nel finale di quarto e alla prima sirena sono avanti 15-10. Omenaka e Morgan portano i padroni di casa sul +11 (25-14), ma Trento replica con Biligha ed Alviti. Bourg en Bresse ritocca la doppia cifra di vantaggio, ma la Dolomiti reagisce poco prima dell’intervallo e va negli spogliatoi sotto solo di un punto (35-34).

Alla ripresa dalla pausa lunga i francesi si portano sul +6, ma Trento riesce a replicare. Mike costruisce un nuovo allungo per Bourg, ma Ellis torna la Dolomiti a contatto (50-45). Si entra comunque negli ultimi dieci minuti con i francesi avanti 56-47. I francesi arrivano subito sulla doppia cifra di vantaggio. Trento prova a resistere, ma Morgan porta i padroni di casa sul +16 e fa calare il sipario sul match. Finisce 79-67 per il Bourg en Bresse e Trento subisce una pesante sconfitta.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

JL BOURG EN BRESSE – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 79-67 (15-10, 20-23, 21-14, 23-20)

Bourg En Bresse: Lewis 4, Salash 10, Courby 8, Risacher 12, Massa 11, Morgan 9, Rowland 3, Omenaka 2, Mike 12, Kokila 4, Julien 4

Trento: Ellis 6, Stephens 9, Hubb 9, Alviti 8, Conti, Forray, Cooke Jr 8, Udom 7, Biligha 4, Grazulis 5, Baldwin 11

Credit Ciamillo