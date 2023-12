Basket, Virtus Bologna e Venezia rispondono a Brescia in Serie A. Alessandro Gentile trascina Scafati

Dopo le prime tre partite di quest’oggi, ecco che si sono completate anche le ultime quattro sfide della quattordicesima giornata della Serie A di basket: facciamo un breve recap di quanto accaduto sui parquet del Belpaese.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UMANA REYER VENEZIA 62-73

Prova di forza dell’Umana Reyer Venezia, che risponde subito alla Germani Brescia e si riprende la testa della classifica grazie al successo esterno contro la Dinamo Sassari per 62-73. Banco di Sardegna avanti in apertura, con la Reyer che prende le misure e piazza un break di 0-11. Diop ed il neo-arrivato Jefferson riportano Sassari avanti, ma Witjer impatta nel punteggio alla prima sirena (18-18). Nel secondo quarto la Dinamo si riprende la leadership nel punteggio, con Casarin e Tucker che firmano il contro-sorpasso Venezia (28-29). L’Umana alza l’intensità e va a +6 al termine del parziale (28-34). Nella ripresa gli ospiti continuano a premere sull’acceleratore con un altro breka di 0-19, che di fatto spacca la partita in due (29-45). La Dinamo reagisce con Tyree e Diop, ritornando a -10 (37-47). Venezia prova a rispondere con Brooks, ma Charalampopoulos prima e McKinnie poi tengono i padroni di casa a -7 (46-53) al termine del terzo quarto. Nella frazione conclusiva la Reyer trova i canestri che le consentono di respingere l’ultimo assalto sassarese, per il 62-73 con cui Venezia espugna il PalaSerradimigni e ritorna in vetta alla graduatoria della Serie A di basket.

TOP SCORER

Sassari: Jefferson 15, Diop 13, Tyree 11

Venezia: Wiltjer 15, Tucker 13, Brooks 12

GIVOVA SCAFATI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 75-62

La Givova Scafati prevale sulla Dolomiti Energia Trentino per 75-62 e rimane ancora in corsa per un posto alla Final Eight di Coppa Italia – prima vittoria per Matteo Boniciolli dal suo arrivo in Campania. L’Aquila inizia meglio la partita (2-7), con la Givova che si affida al duo Gentile-Gamble per rifarsi sotto e chiudere il primo quarto sotto di un solo punto (14-15). Nella seconda frazione Scafati piazza un break di 12-0 che gli consente di prendere in mano la partita, con Trento che interrompe il digiuno offensivo grazie a Baldwin dopo quasi 7’. L’Aquila prova a reagire, ma Gamble e Robinson respingono l’assalto e mantengono sette lunghezze di vantaggio alla seconda sirena (38-31). Nella ripresa i padroni di casa non calano l’intensità e tornano a +13, ma gli ospiti rispondono subito grazie ad un Paul Biligha ispirato che costringe coach Boniciolli a chiamare time-out. I gialloblu vanno a referto con il libero di Gamble, ma Ellis e Cooke confezionano la giocata del 57-51 con cui si chiude la terza frazione. Nel quarto conclusivo la Givova trova l’allungo decisivo, con Trento che non riesce ad impensierire gli avversari e cede a Scafati col punteggio di 75-62.

TOP SCORER

Scafati: A. Gentile 16, Gamble 15, Rivers e Robinson 13

Trento: Baldwin e Biligha 12, Alviti 8

NUTRIBULLET TREVISO-ESTRA PISTOIA 86-89

L’Estra Pistoia espugna il Palaverde di Villorba battendo la Nutribullet Treviso per 86-89 e fermando così a quattro la striscia positiva dei veneti. Bowman si carica la squadra sulle spalle nei primi minuti, con Ogbeide che risponde per gli ospiti (7-4). Le due squadre non arretrano e combattono punto a punto fin da subito (18-18), con Della Rosa che dall’angolo spara la tripla del 19-23 dopo 10’. Nel secondo quarto l’Estra trova un mini-allungo (33-40), con Treviso che colma parzialmente il gap grazie ad Olisevicius e Mezzanotte. Ci pensano Moore ed ancora Olisevicius a chiudere il primo tempo sul punteggio di 42-44 in favore dei toscani. Nella ripresa gli ospiti mantengono due possessi pieni di vantaggio, con la Nutribullet che morde le caviglie (54-55). L’Estra aumenta prontamente i giri del proprio motore, con capitan Della Rosa che è ancora micidiale dall’angolo con tre punti pesanti per il +9. Ci pensano Allen e Paulicap – 27 punti per il primo e 14 per il secondo al termine del match – a mantenere Treviso a -5 alla terza sirena (60-65). Nel quarto conclusivo gli uomini di coach Vitucci trovano la forza per mettere la freccia (74-72), ma Ogbeide risponde e riporta gli ospiti avanti (77-79). Nel finale la Nutribullet fallisce i tiri del contro-sorpasso, con Willis che segna il canestro decisivo mentre l’ultimo tiro di Bowman si infrange sul ferro: finisce 86-89, con Pistoia che fa saltare il fattore campo e ferma la corsa dei veneti dopo quattro vittorie in fila.

TOP SCORER

Treviso: Allen 27, Paulicap 14, Bowman 13

Pistoia: Ogbeide e Willis 17, Moore 16

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 83-66

La Virtus Bologna risponde ai successi di Germani Brescia e Reyer Venezia sconfiggendo la Carpegna Prosciutto Pesaro per 83-66 – seconda vittoria settimanale delle V-nere dopo quella pesante di Belgrado in Eurolega. Bianconeri avanti poco dopo la palla a due (7-4), con Marco Belinelli che segna anche il libero aggiuntivo per il 2+1 (11-4). La Carpegna Prosciutto inizia a prendere le misure e mette la freccia grazie ad un parziale aperto di 9-0 (11-13). I padroni di casa reagiscono (15-16), ma una bomba di Riccardo Visconti vale il +4 alla prima sirena (15-19). Nel secondo quarto la Virtus opera il sorpasso grazie a Shengelia e Dobric (22-21), con Daniel Hackett perfetto dall’arco (28-21). L’ala georgiana – 22 punti per lui al termine del match – consente ai bianconeri di sfondare i dieci punti di vantaggio (35-23), con Andrea Cinciarini che prova a caricarsi la squadra sulle spalle per il 41-32 con cui si va al riposo di metà partita. Nella ripresa la Carpegna prova a rientrare sui bolognesi grazie all’ex Reggio Emilia (46-37), ma Shengelia e Cordinier rispondo prontamente (50-37). Bluiett si mette in proprio con cinque punti in fila (50-42), ma Awudu Abass è spietato dalla lunga distanza (54-45). Un appoggio di Shengelia ed una tripla di Bluiett fissano il punteggio sul 56-48 alla terza sirena. Il quarto conclusivo si apre con due bombe in fila di Dobric e Belinelli (64-48), con Shengelia che emula i compagni poco dopo (67-50): la Virtus Bologna prova a dare la spallata decisiva alla partita, con la Carpegna Prosciutto che si spegne alla distanza senza più riuscire ad avvicinarsi quanto basta per impensierire i vice-campioni d’Italia nonostante la doppia doppia di Leonardo Totè (16 punti e 10 rimbalzi): finisce 83-66 in favore delle V-nere, che rimangono così in scia a Venezia e Brescia nella parte alta della classifica.

TOP SCORER

Virtus Bologna: Shengelia 22, Polonara 11, Belinelli 10

Pesaro: Totè 16, Bluiett 15, Cinciarini 10

Credit: Ciamillo

