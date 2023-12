Basket femminile, successi per Venezia e Campobasso nella settima giornata di Serie A1

Ultimo turno dell’anno solare 2023 per la Serie A1 di basket femminile, con le due sfide rimanenti per la settima giornata della regular season 2023-2024 terminate pochi minuti fa. Andiamo a vedere come sono andate.

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-UMANA REYER VENEZIA 55-70

L’Umana Reyer Venezia espugna San Martino di Lupari (Padova) per 53-70 grazie ad un ultimo quarto da 22-7 di parziale. Avvio di match favorevole alle padrone di casa (5-2), con Lorela Cubaj che accorcia per la Reyer (7-6). Shepard mette la freccia per le oro-granata (7-8), con Turcinovic e Kuier che combattono a suon di triple (13-13). Pan da tre e Cubaj da due ridanno il vantaggio all’Umana (17-18), ma San Martino di Lupari non molla e si ritrova davanti con Kostowicz. Ci pensa Matilde Villa a segnare in sospensione per il 21-22 alla prima sirena. Mini-break delle patavine nel secondo quarto (25-22), con un appoggio di Cubaj ed una tripla di Francesca Pasa che mettono la freccia per le veneziane (25-27). L’Alama pareggia prima i conti e poi torna in vantaggio con Turcinovic (29-27), ma Shepaard pareggia ancora i conti (29-29). Una bomba di Turcinovic consente alle padrone di casa di mantenere un possesso pieno di margine dopo 20’ di gioco (32-29). Nella ripresa Rae Lin D’Alie brucia la retina dall’arco (35-29), con Matilde Villa e Shepard che provano a scuotere le compagne (35-34). Kostowicz realizza per il +5 (39-34), ma Berkani pareggia i conti col 2+1 (39-39). Il match rimane sul filo dell’equilibrio (43-43), con Francesca Pan perfetta dalla lunga distanza (46-48). Ci pensa Arado a rimettere tutto in discussione all’ultima pausa breve (48-48). Nel quarto conclusivo Berkani si mette in proprio e spara due bombe consecutive (48-55), con Shephard e Cibaj che accarezzano il +10 (50-59): la Reyer innesta le marce alte, con San Martino di Lupari che ha l’ultimo sussulto con la tripla di Conte (53-59). Francesca Pan risponde subito armando il braccio da lontano (53-68), con Kostowicz che fissa il punteggio finale sul 55-70 con cui la Reyer Venezia si aggiudica il derby veneto e rimane a +4 su Schio in classifica.

TOP SCORER

San Martino di Lupari: Turcinovic 21, Kostowicz 12, D’Alie 11

Venezia: Pan 14, Berkani 13, M. Villa 12

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-REPOWER SANGA MILANO 64-49

La Molisana Magnolia Campobasso non concede scampo alla neo-promossa Repower Sanga Milano e vince nettamente col punteggio di 64-49. Partita scoppiettante fin dalle prime battute, con ben quattro triple (6-6). Toffali fa 1/2 alla lunetta (8-10), con Kunaiyi-Akpanah che pareggia prontamente i conti (10-10). Trimboli è perfetta dall’arco (15-10), con Penz che dalla lunga distanza mantiene Milano a contatto (19-15). Trimboli segna uno dei due liberi per il 20-15 dopo 10’ di gioco. Teresa Madonna accorcia subito le distanze nel secondo quarto (20-18), ma un 2+1 di Quinoez ed una bomba di Giacchetti danno ossigeno a Campobasso (26-20). Guarnieri prova a scuotere le compagne (28-23), ma due triple in fila di Giacchetti e Morrison danno il +11 alle padrone di casa (34-23). Teresa Madonna risponde con la stessa moneta: si va così al riposo di metà partita sul punteggio di 37-26. Nel terzo parziale La Molisana aumenta il gap grazie a Morrison e Dedic (42-28), con la Sanga che accenna ad una timida reazione (44-32). Le molisane non mollano la presa ed aggiornano costantemente il massimo vantaggio fino al +23, con le neo-promosse incapaci di reagire: dopo 30’ Campobasso conduce agevolmente per 55-32. Nella frazione conclusiva la Sanga Milano prova a rendere meno pesante il passivo (58-42), mentre le padrone di casa iniziano a gestire l’enorme margine accumulato giocando anche con il cronometro: finisce 64-49 in favore delle biancoblu, che agganciano a quota 18 punti la Virtus Bologna al terzo posto in classifica.

TOP SCORER

Campobasso: Kunaiyi-Akpanah 11, Giacchetti e Kacerik 9

Sanga Milano: Toffali 19, Madonna 12, Tulonen 10

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...