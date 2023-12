Basket, Reggio Emilia vince di misura sul campo di Napoli in Serie A

Importante vittoria esterna per Reggio Emilia nell’undicesima giornata della Serie A 2023-2024 di basket. La squadra di Priftis Dimitris disputa un’ottima partita sul campo di Napoli e, nonostante qualche difficoltà nel finale, si impone per 89-87. Grazie a questo successo, la compagine emiliana sale a 14 punti in classifica e raggiunge proprio la squadra campana al quarto posto.

Decisivi quest’oggi per gli ospiti i 24 punti di Langston Galloway, ma sono molto importanti anche i 15 di Kevin Juwan Hervey e gli 11 di Michele Vitali, in una partita in cui ben sei giocatori di Reggio Emilia finiscono in doppia cifra. A Napoli, invece, non bastano i 19 punti e 11 rimbalzi di Tomislav Zubcic e i 17 punti e 8 rimbalzi di Tariq Owens (pesano le sue 5 palle perse).

Reggio Emilia comincia decisamente meglio e chiude il primo quarto avanti di 13 (18-31) soprattutto grazie alle giocate di Faye e alle triple di Galloway e Vitali. Napoli però non è d’accordo e risponde con una bella reazione che permette di arrivare fino al -3 (40-43) a 2’27’ dalla fine del primo tempo. Poi nei minuti seguenti gli ospiti tornano a fare male in attacco e con cinque tiri liberi di Vitali e il canestro di Atkins salgono sul +6 (44-50) prima della pausa lunga.

Dopo l’intervallo Reggio Emilia accelera e porta di nuovo il vantaggio in doppia cifra con la coppia Galloway-Hervey (48-59), ma stavolta la squadra di casa ribatte subito e rientra velocemente con i canestri di Giovanni De Nicolao e Jaworoski (62-66). Nel finale di terzo quarto non ci sono altri grossi strappi e si arriva così al 30′ con ancora tutto in bilico (69-75).

L’ultimo periodo inizia con un nuovo tentativo di allungo da parte di Reggio Emilia, ma anche in questo caso i ragazzi di Milicic restano attenti e rimangono vicini agli avversari, prima di trovare un parziale di 6-0 che permette a loro di risalire fino al -2 a 5’08” dalla fine. Il finale è ricco di emozioni e a 2” dalla fine il Napoli ha la chance di portare la partita all’overtime con due tiri dalla lunetta di Sokolowski. Il numero 24 di casa però sbaglia entrambi i liberi (il secondo appositamente per cercare un rimbalzo offensivo che però non arriva) e la partita finisce dunque con il punteggio di 89-87 in favore di Reggio Emilia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 87-89 (18-31, 26-19, 25-25, 18-14)

Napoli: Pullen 2, Zubcic 19, Ennis 14, Jaworski 9, De Nicolao G. 12, Owens 17, Sokolowski 3, Lever 11, Bamba ne, Mabor Dut Biar ne, Saccoccia ne, Ebeling

Reggio Emilia: Weber 4, Camara ne, Cipolla ne, Hervey 15, Galloway 24, Faye 10, Smith 10, Uglietti, Atkins 10, Vitali 11, Grant ne, Chillo 5

Credit: Ciamillo