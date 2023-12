Basket: Marco Belinelli travolgente a Vitoria, la Virtus Bologna passa in Eurolega sul campo del Baskonia

Con uno strepitoso Marco Belinelli, autore di 27 punti, la Virtus Segafredo Bologna continua a confermarsi a vette davvero alte per quel che riguarda il suo cammino in Eurolega 2023-2024. Espugnata anche la Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz: 81-91 il punteggio nei confronti del Baskonia, fatto che conferma, dopo 14 giornate, la permanenza almeno al terzo posto delle V nere dietro al Real Madrid e in attesa di Barcellona-Milano. Superbo anche Tornike Shengelia con 16 punti; per i baschi 16 di Chima Moneke e 13 di Maik Kotsar. Niente campo per Nico Mannion, che ormai è ai margini delle rotazioni con Dusko Ivanovic e per il quale radio mercato inizia già a far suonare sirene.

Partenza sprint della Virtus, che dopo le prime fasi di (neanche troppo) studio vola sulle ali di Shengelia e Belinelli per andare sul 4-11. Ancora il Beli si rivela decisamente in giornata: è lui, all’atto pratico, a portare fino al 6-17. Non solo: Pajola rincara la dose con la tripla del 10-24, poi, in una fase nella quale si inizia a segnare poco, Diop e Howard riducono il divario sul 15-24.

Il Baskonia, però, alla Buesa Arena non è squadra da mollare facilmente, anzi. Quello che accade è che Howard e Moneke lanciano il rientro: Marinkovic trova un paio di triple per il -4 (31-35), Rogkavopoulos si attacca al treno con il -2 e, poi, ancora Marinkovic scrive 38-37 sul tabellone. Si va punto a punto, ma l’ultima parola ce l’ha Miller-McIntyre con l’1/2 in lunetta del 43-42 all’intervallo.

Si riparte con tanto, anzi tantissimo equilibrio: i protagonisti cambiano parzialmente. Da una parte c’è Miller-McIntoyre che prova a farsi sentire, dall’altra entrano in scena sia Cordinier che Hackett, ma anche Pajola ci mette del suo. La leadership della partita cambia varie volte, poi ci pensa Abass con la schiacciata a mandare le squadre a 10′ dal termine con il 60-63 a favore di Bologna.

Tutta la prima metà, o quasi, del periodo finale vive nel segno di ciò che già c’era: il punto a punto costante. L’equilibrio viene rotto sul 70-68, quando uno 0-10 firmato Abass, Shengelia, Dunston e Hackett mette nei guai seri il Baskonia. I padroni di casa non trovano più soluzioni ideali per rimontare, vedono Belinelli segnare per il 76-85, cercano comunque una strada per il rientro via Sedekerskis e Miller-McIntyre, ma a meno di 20″ dal termine ancora Belinelli riceve da oltre l’arco per la tripla dell’81-88 decisivo. Ma non definitivo, visto che ci pensa Abass a stampare l’81-91 finale.

BASKONIA VITORIA-GASTEIZ-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 81-91

BASKONIA: Howard 11, Mannion ne, Raieste, Chiozza, Sedekerskis 7, Marinkovic 9, Miller-McIntyre 10, Diez, Rogkavopoulos 11, Diop 4, Kotsar 13, Moneke 16. All. Ivanovic

BOLOGNA: Cordinier 12, Lundberg 1, Belinelli 27, Pajola 9, Smith ne, Dobric 2, Cacok 4, Shengelia 16, Hackett 6, Polonara, Dunston 6, Abass 8. All. Banchi

Credit: Ciamillo