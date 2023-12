Basket femminile, la Reyer Venezia vince nettamente in casa del Fribourg e ipoteca il passaggio agli ottavi in EuroCup

Larga vittoria esterna della Reyer Venezia nel match d’andata contro il Fribourg valido per i play-off dell’EuroCup 2023-2024 femminile. Al Site Sportif Saint-Leonard, le ragazze di Andrea Mazzon fanno la grossa differenza dal secondo quarto in poi e alla fine si impongono con un netto 83-63, punteggio che permette alle lagunari di avvicinarsi prepotentemente agli ottavi di finale. Il ritorno sarà giovedì prossimo a Venezia alle ore 19:30.

Sugli scudi questa sera per la squadra italiana Lisa Berkani, autrice di 23 punti, e Jessica Shepard, protagonista con 20 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, ma merita una menzione anche l’ottima prova di Martina Fassina (14 punti, 5 assist e 4 rimbalzi). Dall’altra parte non sono invece abbastanza i 22 punti di Qadashah Hoppie, i 14 di Miriam Uro-Nilie e la doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi di Abigail Fogg.

La partita inizia con abbastanza equilibrio: da una parte sono subito attive Hoppie e Uro-Nilie, dall’altra rispondono colpo su colpo soprattutto Fassina e Shepard e si arriva sul 15-15, prima dei liberi di Ambrosio e il canestro di Hoppie che consentono alla compagine elvetica di chiudere il primo quarto avanti di 4 (19-15). La Reyer Venezia però non è d’accordo con il piccolo allungo avversario e nella prima parte di secondo periodo recupera tutto lo svantaggio (25-25). Poi la squadra ospite continua a fare male in attacco e con l’ottimo contributo del trio Shepard-Berkani-Villa riesce a terminare il primo tempo avanti di 5 (37-42).

Dopo la pausa lunga la Reyer riprende da dove aveva finito il secondo quarto, ovvero dominando il gioco e incrementando sempre più il vantaggio fino al 42-53. Poi la squadra di casa ha un piccolo sussulto e riaccorcia fino al -6 (47-53), ma subito dopo i canestri di Berkani, Pan e Fassina riportano Venezia saldamente avanti prima della fine della terza frazione (52-61). L’ultimo periodo si apre con Venezia sempre in controllo del gioco e la conseguenza è il 77-56 al 35′. Per il Fribourg non c’è più niente da fare: nei minuti finali la squadra elvetica cerca soltanto di limitare al massimo i danni in vista del ritorno, ma alla fine si deve “accontentare” del durissimo -20 finale (63-83) che fa felice Venezia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BCF ELFIC FRIBOURG – UMANA REYER VENEZIA 63-83 (19-15, 18-27, 15-19, 11-22)

Fribourg: Hoppie 22, Ambrosio 5, Krummenacher ne, Sollberger ne, Ranisavljevic 9, Jacquot 3, Losey ne, Stoianov, Uro-Nilie 14, Fogg 10

Reyer Venezia: Logoh, Berkani 23, Gorini 4, Villa M. 6, Pan 4, Meldere, Cubaj 2, Fassina 14, Shepard 20, Kuier 10

