Basket, Jaleen Smith lascia la Virtus Bologna e passa al Partizan Belgrado di Obradovic

Il mercato del basket europeo comincia ad entrare nel vivo e, in attesa dell’apertura ufficiale della finestra dei trasferimenti dell’Eurolega (dal 30 dicembre), si concretizza una notizia che era nell’aria ormai da diversi giorni. Jaleen Smith ha infatti lasciato la Virtus Bologna per approdare alla corte di Zeljko Obradovic con la maglia del Partizan Belgrado.

La guardia statunitense naturalizzata croata ha spiegato la sua scelta a Mozzartsport: “Con l’avanzare della stagione, sono stato messo in una strana situazione. Prima della stagione con la Virtus, Sergio Scariolo aveva in mente di farmi giocare come guardia titolare. Tuttavia, quando la situazione con Lundberg non si è risolta, è arrivato un nuovo allenatore e Iffe è rimasto in squadra. A quel punto, la Virtus aveva tre guardie con abilità simili, ed era solo questione di tempo prima che qualcuno venisse escluso. L’allenatore aveva il lusso di scegliere con chi costruire il gioco e, purtroppo, alla fine sono stato escluso”.

Sulla trattativa con il Partizan: “È successo negli ultimi 7-10 giorni. Non ho giocato nella Virtus, così ho detto al mio nuovo agente, Terry Archer, che era arrivato il momento di andarmene. Poi si è sparsa la voce che stavo cercando di andarmene. Dopo il doppio turno di Eurolega di due settimane fa, l’allenatore ha smesso di utilizzarmi in campo. Dopo di che, il mio agente ha contattato il Partizan per chiedere quale fosse la situazione, poiché sapeva che la squadra aveva bisogno di un giocatore nelle posizioni di playmaker e guardia tiratrice. Alla fine, tutto si è rivelato perfetto”.

Per rimpiazzare Smith, le Vu Nere avrebbero già scelto Rihards Lomazs. L’esterno lettone era atteso già oggi a Bologna per le visite mediche e l’ufficialità sarebbe quindi a un passo. Ben conosciuto da coach Luca Banchi (CT della Lettonia) per i trascorsi con la Nazionale, il 27enne potrebbe non essere l’unico colpo in entrata del club emiliano in questa finestra di mercato (si pensa in primis a rinforzare il reparto lunghi).

Foto: Lapresse

