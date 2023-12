Basket, Tortona sceglie Walter De Raffaele come successore di Ramondino nel ruolo di head coach

Sarà Walter De Raffaele a prendere il posto dell’esonerato Marco Ramondino sulla panchina della Bertram Derthona. Il nuovo head coach di Tortona si appresta dunque a vivere una nuova esperienza dopo aver trascorso oltre un decennio a Venezia con la Reyer (dal 2011 al 2015 nello staff tecnico, poi da capo allenatore sino a febbraio 2023).

Il nativo di Livorno classe 1968, durante il suo ciclo con il club lagunare, ha ottenuto dei risultati storici conquistando due Scudetti (2017 e 2019), una Coppa Italia (2020) e una FIBA Europe Cup (2018) vinta in finale contro Avellino. De Raffaele ha raggiunto inoltre due finali di Supercoppa Italiana, perse nel 2017 con Milano e nel 2019 con Sassari.

Il primo obiettivo per Derthona è quello di provare ad agguantare in extremis una difficile qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia, dovendo rimontare in due giornate dalla 12ma piazza in classifica con un record provvisorio di 5-8. Sul fronte europeo invece Tortona se la vedrà con i turchi del Galatasaray nel play-in per accedere alle Top 16 della FIBA Champions League.

Credit: Ciamillo

