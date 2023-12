Australian Open 2024, Jannik Sinner lavora duro a Montecarlo: focus su fisico e variazioni di gioco

Ne ha parlato l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Jannik Sinner è immerso a Montecarlo e si concentra in maniera molto accurata sull’allenamento. L’obiettivo dell’altoatesino (n.4 del mondo) è chiaro: esprimere il tennis degli ultimi tre mesi del 2023 per tutto il 2024 e avere un miglioramento dal punto di vista del fondo e del recupero fisico.

Lo aveva detto anche Simone Vagnozzi ai nostri microfoni che, vista la chiusura di stagione molto in là per la Coppa Davis, la off-season sarebbe stata molto più incentrata sul training. Sinner si è allenato per circa tre settimane in Spagna, ad Alicante, dove ha avuto modo negli ultimi due giorni (in terra iberica) di confrontarsi con il n.2 del mondo, Carlos Alcaraz.

Piccola pausa per le festività natalizie, una sciata rilassante sulle nevi di Plan de Corones e poi nel Principato per affinare i dettagli. Come rivelato da Vagnozzi stesso alla Rosea, in Spagna nelle prime due settimane si è deciso di porre l’accento sulla parte atletica, per dare modo al nostro portacolori di essere in grado di sostenere gli sforzi di un torneo del Grande Slam e dell’intera annata, considerate anche le caratteristiche del gioco di Jannik

Un tennis aggressivo in cui l’essere veloce e risoluto è essenziale. In questo caso, in terra monegasca, si sta cercando anche di dare al 22enne ulteriore affinità con soluzioni diverse come il rovescio in back, le smorzate e la transizione verso la rete. Lo staff tecnico del n.4 ATP l’ha sempre detto: “Vogliamo rendere Sinner più forte“. La ricetta è questa e le vittorie del 2023 gli hanno dato sicurezza.

A questo punto, ci si prepara anche per la partenza per l’Australia, il 2 gennaio, dove si vorrà partire bene e proseguire ancora meglio.

Foto: LaPresse

