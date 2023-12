Atletica: test a Modena per Ayomide Folorunso. L’azzurra si prepara per i Giochi di Parigi

Lunga giornata di test per Ayomide Folorunso, volto di spicco della Nazionale italiana di atletica leggera. Nella giornata di ieri, venerdì 29 dicembre, la quattrocentista azzurra ha svolto una serie di allenamenti indoor a Modena in vista della prossima stagione.

Nello specifico l’atleta facente parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro si è sottoposta ad alcune prove coordinate dai tecnici dell’Istituo di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, coadiuvate dall’allenatore Maurizio Pratizzoli.

Come specificato dal sito ufficale del CONI, i test verranno realizzati periodicamente nel corso della preparazione delle Olimpiadi di Parigi 2024, con l’obiettivo di aumentare i parametri ritmici della corsa con e senza ostacoli, oltre che “la tecnica del passaggio dell’ostacolo e la distribuzione del ritmo della gara”.

Per Folorunso i Giochi di Parigi segneranno la terza partecipazione in una rassegna a cinque cerchi. In passato ha infatti preso parte a Rio 2016 (strappando il sesto posto nella 4×400) e a Tokyo 2020.

