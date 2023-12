Atletica, cambia la staffetta dell’Italia per gli Europei di Cross: sostituzione per mal di gola

L’Italia cercherà di difendere il titolo nella staffetta mista agli Europei di Cross 2023. Dopo il trionfo ottenuto lo scorso anno a Venaria Reale, gli azzurri cercheranno di replicarsi oggi pomeriggio (ore 13.10) sui prati di Bruxelles (Belgio), dove sono preannunciati pioggia e fango a rendere complicata la vita agli atleti. Il DT Antonio La Torre ha dovuto cambiare un elemento del quartetto tricolore a causa di un problema fisico dell’ultimo minuto.

Ossama Meslek è infatti stato frenato dal mal di gola e sarà così sostituito da Mohad Abdikadar. Confermati gli altri frazionisti: Gaia Sabbatini e Pietro Arese, trionfatori dodici mesi fa in terra piemontese, saranno affiancati da Marta Zenoni. L’ordine di gara non va dichiarato in anticipo: basta annunciare il primo staffettista, poi gli altri si presenteranno ai nastri di partenza decidendo proprio sul momento. Ogni atleta deve percorrere 1,5 km. L’Italia vuole sognare in grande con Yeman Crippa e Nadia Battocletti, tra i favoriti delle gare individuali (sui nove chilometri) tra i seniores.

Foto: Grana/FIDAL