Andrea Abodi: “Fiduciosi per la pista di bob a Cortina, nei prossimi giorni scioglieremo i nodi”

Il Cio continua a puntare su un impianto già pronto e in funzione, come ha ribadito in questi giorni Thomas Bach, ma l’Italia non si arrende: l’obiettivo è quello di portare una pista da bob del Bel Paese per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Ieri l’intervento di Luca Zaia, con il rilancio di Matteo Salvini: possibilità ancora aperte per Cortina per ospitare il budello. Oggi a confermare il tutto è stato il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi.

Le parole all’ANSA: “Ci rivedremo nei prossimi giorni con il ministro Giorgetti e scioglieremo i nodi, sono più che fiducioso. Ci saranno valutazioni di carattere tecnico-economico e metteremo in condizione la Fondazione con un indirizzo che sarà chiaro”.

E aggiunge: “Con il Cio c’è massima collaborazione, una soluzione si troverà. Il Cio è titolare dei Giochi, noi siamo dei gestori pro tempore quindi dobbiamo rispettare le regole del Cio che conosciamo. Il confronto è necessario e il Cio ha sempre dimostrato di tener conto delle nostre preoccupazioni e problematiche”.

Sulla breve virata verso Cesana: “Penso che sia una ragionevole e legittima ricerca di tutelare gli interessi dei territori”.

