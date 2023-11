Zverev-Rublev oggi in tv, ATP Finals 2023: orario, programma, streaming, differita in chiaro

Proseguiranno quest’oggi, venerdì 17 novembre 2023, le ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il programma odierno al PalaAlpitour di Torino prevede le ultime due sfide della fase a gironi, ossia Alcaraz-Medvedev e Zverev-Rublev, entrambe valide per il gruppo rosso. Concentrando l’attenzione sul secondo incontro, va evidenziato che sarà l’ultimo match di giornata (dopo il doppio Koolhof/Skupski-Bopanna/Ebden, Alcaraz-Medvedev e Ram/Salisbury-Hijikata/Kubler) e che non comincerà in ogni caso prima delle ore 20:30.

Questo ultimo incontro potrebbe essere decisivo per il passaggio del turno del tedesco Alexander Zverev, oppure no. Sì perché tutto dipenderà dal risultato della partita pomeridiana (secondo match di giornata ma comunque con inizio non prima delle 14:30) tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev: se lo spagnolo perderà, allora Zverev si qualificherà poi alle semifinali come secondo (soltanto) in caso di vittoria contro Rublev (già eliminato), mentre se Alcaraz batterà Medvedev passeranno il turno l’iberico e il russo (da segnalare che Medvedev è già sicuro di un posto tra i primi quattro del torneo).

È importante sottolineare che il secondo classificato del girone rosso affronterà poi in semifinale l’italiano Jannik Sinner (primo nel gruppo verde con tre successi in altrettante partite), mentre il primo dovrà vedersela con il serbo Novak Djokovic (n.1 al mondo).

La partita tra Zverev e Rublev si potrà vedere in diretta tv a pagamento su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in differita tv in chiaro su SuperTennis alle ore 23:00. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV e in differita streaming su supertennis.it alle 23:00. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO ATP FINALS 2023 OGGI

Venerdì 17 novembre

Dalle 12:00

W. Koolhof (NED)/N. Skupski (GBR) (2) – R. Bopanna (IND)/M. Ebden (AUS) (3)

Non prima delle 14:30

C. Alcaraz (ESP) (2) – D. Medvedev (RUS) (3)

Non prima delle 18:00

R. Ram (USA)/J. Salisbury (GBR) (6) – R. Hijikata (AUS)/J. Kubler (AUS) (8)

Non prima delle 20:30

A. Rublev (RUS) (5) – A. Zverev (GER) (7)

ZVEREV-RUBLEV ATP FINALS 2023, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203)

Differita tv: SuperTennis alle 23:00 in chiaro

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

Differita streaming: supertennis.it alle 23:00

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse