Volley, vincono le big nella quinta giornata di Superlega! Trento espugna Milano e vola in testa Perugia. Ok Piacenza, Modena e Civitanova

E’ un turno infrasettimanale grandi firme, quello che si è giocato oggi, con la vittoria di tutte le big del campionato, che avevano finora, chi più chi meno, incontrato qualche difficoltà nel loro cammino. La Itas Trentino sbanca Milano e raggiunge in testa alla classifica Perugia, che nel pomeriggio aveva vinto a Taranto. Successi rigeneranti per una incompleta Modena contro Padova, per Civitanova con Catania e per Piacenza che supera Cisterna e aggancia Monza al terzo posto a un solo punto dalla vetta.

La Itas Trentino si riprende il primo posto in classifica, in coabitazione con Perugia, vincendo 3-1 il difficile match sul campo dell’Allianz Milano, competitiva solo a sprazzi. Nel primo set si gioca punto a punto con Trento che resta avanti di qualche lunghezza fino alla volata finale che premia l’Itas prima grazie a Lavia e poi ad una spettacolare palla di seconda intenzione di Michieletto che chiude il set (25-22). Nel secondo parziale si ribalta la situazione e Milano prende il largo nella parte centrale, Trento fatica in ricezione e in attacco e non riesce a rientrare, con i padroni di casa che si impongono con il punteggio di 25-21.

Nel terzo set riparte forte Trento che scatta avanti 11-8 e tiene a distanza la squadra di casa aumentando il vantaggio senza troppi sussulti fino al 25-19 che regala il nuovo vantaggio all’Itas. Il più è fatto per la squadra di Fabio Soli che domina letteralmente il quarto set, partendo forte e conquistando un vantaggio abissale fino al 25-16 che permette all’Itas di portarsi al primo posto in classifica. Per Milano qualche lampo ma una sconfitta che ridimensiona le ambizioni dopo la bella vittoria con Civitanova.

Più forte degli infortuni, la Valsa Group Modena, con Davyskiba opposto, che sostituisce i due giocatori di ruolo, Saposhzkov e Pinali, infortunati, come il libero Federici, appena operato, batte in rimonta un Padova a cui manca il centesimo per fare l’Euro. Padova parte forte al PalaPanini, sfruttando le tante assenze della Valsa Group che fatica a trovare i giusti meccanismi. I veneti prendono un buon vantaggio ma i gialloblù non mollano e si avvicinano fino al 23-24 con l’ace di Rinaldi che poi sbaglia la battuta e regala il primo set a Padova (23-25). Nel secondo set cambia tutto: Padova tiene il ritmo dei padroni di casa fino a metà set, poi la Valsa Group se ne va e lascia a distanza i veneti incapaci di alzare il ritmo come nel primo parziale. Modena vince 25-18 e pareggia il conto.

In avvio di terzo set all’insegna dell’equilibrio con Modena che torna a faticare in attacco e Padova ne approfitta giocando con ordine e grande determinazione. Gardini trascina i padovani a un paio di vantaggi sensibili ma Modena torna sotto fino al 18-19. Padova riparte di slancio e si trova avanti 23-20 ma Juantorena mette a segno i punti del 23-23 che cambia no l’inerzia del set e dell’intero match. Modena completa la rimonta e vince 27.25. La partita vera finisce qui perchè Padova molla letteralmente la presa nel quarto parziale e permette al Valsa Group di vivere il primo vero momento di tranquillità della stagione che coincide con il successo con il punteggio di 25-11.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza (ancora senza Romanò ma con un ritrovato Leal) batte, non senza qualche patema, 3-1 Cisterna e aggancia Monza al terzo posto a un solo punto d alla coppia di testa Trento-Perugia. Tutto facile per Piacenza nel primo parziale. Gli emiliani iniziano con il piede giusto e tengono a distanza di sicurezza una Costerna fallosa e poco determinata che molla ben presto la presa e perde 25-13. Nel secondo set cambia completamente la partita. Cisterna inizia a giocare e Piacenza fatica a mettere in difficoltà gli avversari come nel primo set. Cisterna sembra avviata verso il successo quando scatta avanti 20-17 e 23-20 ma Lucarelli non ci sta e riporta sotto la sua formazione che pareggia a quota 24. Ai vantaggi prima è Cisterna a sprecare due set ball, poi il servizio di Gironi regala il successo ai piacentini (27-25).

Cisterna non si ferma e guadagna un piccolo ma consistente vantaggio e con le unghie e con i denti riesce a mantenerlo fino alla volata finale che premia la formazione laziale con il punteggio di 25-23. La partita si fa complicata per i piacentini che faticano nella prima parte del quarto set e poi riescono a scrollarsi di dosso il pericoloso rivale imponendosi con il punteggio di 25-20.

La Lube, dopo la brutta prova di Milano, non poteva sbagliare la partita casalinga contro la Farmitalia Catania ed ha tenuto fede al pronostico della vigilia vincendo 3-0 al termine di un match per lunghi tratti a senso unico a favore della squadra di Blengini. La Lube sa bene che non può fallire l’appuntamento con la vittoria e, pur senza giocare una grande pallavolo, riesce a prendere un piccolo vantaggio su Catania e a mantenerlo fino alla volata finale, vinta dai marchigiani con il punteggio di 25-22.

In avvio di secondo parziale Catania riesce a tenere il ritmo dei marchigiani che poi aumentano progressivamente il vantaggio e nella seconda parte del set non c’è storia: 25-19 per Civitanova. In avvio di terzo set l’ultimo sussulto della Farmitalia che scatta avanti 10-8 ma si fa raggiungere e superare dai padroni di casa che non si fermano più e con un parziale pesante nella seconda parte del set si impone con il punteggio di 25-16 per il 3-0 che rilancia Civitanova.

