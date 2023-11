Volley, “All Star Day” domenica in Superlega! Scontri diretti a Perugia, Trento e Modena fra le prime sei della classe

Va in scena l‘”All star day” in Superlega di pallavolo: domenica a Perugia, Trento e Modena si affrontano tra loro le prime sei della classifica che poi sono anche le candidate a vincere lo scudetto. Giornata importante per capire come inizia a tirare il vento in una regular season fin qui, come da programma, senza dominatori, ma non decisiva perchè alla sesta giornata i verdetti sono ancora molto lontani.

A Perugia alle 17.30 la Sir Susa Vim cercherà di confermare l’imbattibilità casalinga ospitando in una sfida dai mille risvolti la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Torna al PalaBarton da avversario Andrea Anastasi dopo la stagione passata a due volti sulla panchina degli umbri che guidano la graduatoria, assieme a Trento, con una sola lunghezza di vantaggio su Piacenza. Perugia appare al momento più solida e continua nel rendimento ma Piacenza è squadra capace di tutto, anche se l’assenza prolungata di Romanò in una partita del genere qualche grattacapo potrebbe crearlo agli emiliani.

A Trento, l’Itas Trentino, reduce dalla convincente prova di mercoledì sera a Milano, ospita alle 18 una Mint Monza che è la vera rivelazione di questa prima parte della stagione. I monzesi arrivano sicuramente più riposati a questo match visto che mercoledì non hanno giocato ma Trento è abituata agli impegni ravvicinati: anche in questo caso c’è un ex in panchina, si tratta di Fabio Soli che due anni fa fu esonerato a Monza per lasciare il posto a Eccheli. L’Itas guida la classifica con 13 punti, Monza insegue ad una lunghezza dopo aver vissuto tre giorni da capolista.

Con il morale rinfrancato dalle vittorie pesanti di mercoledì, dopo un avvio di stagione non semplice, la Valsa Group Modena e la Lube Civitanova, rispettivamente sesta e quinta forza del campionato. Qui non ci sono ex in panchina ma i fari saranno puntati su Osmany Juantorena che un pezzo di cuore a Civitanova lo ha lasciato e affronta la sua ex squadra da avversario per la prima volta. Chi vince si rilancia definitivamente in classifica, chi perde dovrà impostare la stagione sulla rincorsa e, visti i valori, non sarà affatto facile entrare nella top 4.

Derby veneto nell’unico anticipo di sabato 18 con Padova, reduce dalla grande illusione di Modena, che ospita la Rana Verona che aveva anticipato a settimana scorsa la sfida con Monza e dunque arriva più riposata all’appuntamento. Per i padroni di casa l’imperativo è muovere la classifica per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono a caccia del successo che li inserisca nella lotta per le prime posizioni. Stessa condizione dell’Allianz Milano che, nel giro di tre giorni, è passato dalla gioia per aver demolito Civitanova alla delusione per non essere riuscita a muovere la classifica contro Trento: la squadra di Piazza va a far visita domenica alle 18.00 alla Farmitalia Catania che è reduce da tre sconfitte a fila dopo l’unico successo con Cisterna è ha assoluto bisogno di fare qualche passo avanti in chiave salvezza.

Sfida salvezza a tutti gli effetti, infine, a Cisterna (domenica ore 18) tra i padroni di casa che, dopo aver battuto in casa Milano, hanno strappato un punto a Padova e impegnato per quattro set prima di arrendersi Piacenza, e una Gioiella Prisma Taranto che, a sprazzi, ha saputo giocare alla pari con la capolista Perugia mercoledì ma che ancora è a caccia del primo successo stagionale e al momento chiude la classifica.

Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli