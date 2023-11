Volley, la rivincita tra Civitanova e Perugia nella terza giornata di Superlega. Modena-Monza l’altro big match

Non è passata nemmeno una settimana dalla incredibile finale di Supercoppa Italia a Biella e Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia si ritrovano subito di fronte una all’altra per la sfida più affascinante della terza giornata di campionato che va in scena tra sabato e domenica. Domenica alle 18.30 all’Eurosuole Forum di fronte le due squadre che si sono giocate il primo trofeo dell’anno con il successo di Perugia in rimonta al tie break.

L’altra sfida attesissima della terza giornata si gioca al PalaPanini di Modena tra una Valsa Group che finora ha vinto due incontro al tie break e la Mint Monza a cui è stato riservato un avvio di torneo terribile perché prima di affrontare i modenesi, ha espugnato Civitanova e poi ha perso in casa contro Perugia. Per Modena si tratta di un test probante sulle reali ambizioni che pouò avere il club gialloblù nella regular season. Si gioca alle 18.00.

Bella partita anche a Verona dove la Rana, reduce dalla rocambolesca sconfitta casalinga contro Modena, ospita i campioni d’Italia di Trento, usciti in semifinale in Supercoppa e alle prese con qualche problema di assetto in questo primo scorcio di stagione. Squadre in campo alle 19.30.

Non può, invece, sbagliare la Gas Sales Bluenergy Piacenza che arriva dalla brutta prova in semifinale di Supercoppa contro Civitanova e vorrà immediatamente rifarsi nella sfida casalinga delle 16.00 contro la Farmitalia Catania che domenica scorsa ha conquistato il primo successo in Superlega contro Cisterna.

E proprio a Cisterna si gioca l’unico anticipo della terza giornata, sabato alle 18.00 tra due squadre che sono ancora a caccia del primo successo stagionale, i laziali e l’Allianz Milano appaiati nei bassifondi della graduatoria con 1 solo punto in classifica. Sempre domenica alle 17.00 si gioca quella che può essere considerata già una sfida molto importante in chiave salvezza tra Gioiella Prisma Taranto e Padova, altre due formazioni che attendono questa partita per ottenere il primo successo stagionale.

