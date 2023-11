Volley, i migliori italiani della 4a giornata di Superlega. Michieletto demolisce Piacenza, Recine e Rinaldi non bastano alle emiliane

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 4ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO: Versione gran lusso dello schiacciatore azzurro in una partita molto importante per i trentini. Chiude con 18 punti all’attivo, il 60% in ricezione, il 54% in attacco, 2 muri e 2 ace.

FRANCESCO RECINE: Entra in corsa e rischia di ribaltare l’incontro, mettendo a segno 15 punti in due set, con il 60% in ricezione, il 53% in attacco, 2 muri e 3 ace che non bastano a rimettere in carreggiata Piacenza.

GIANLUCA GALASSI: Che partita del centrale azzurro contro Taranto. La forma non è certo scemata, chiude con 11 punti, il 75% in attacco, tre muri e due ace una partita da protagonista assoluto.

PAOLO PORRO: Trova la giusta continuità al momento giusto dopo una prima parte di stagione a corrente alternata e guida con sapienza Milano ad una vittoria fondamentale che può cambiare il corso della stagione contro Civitanova. Ad una regia attenta e precisa aggiunge anche 3 punti.

SIMONE GIANNELLI: Palcoscenico importante, avversario importante, prova di sostanza per l’alzatore azzurro che guida Perugia al successo non scontato contro Modena, piazzando qua e là qualche prodezza.

TOMMASO RINALDI: Non basta la sua bella prova a Perugia a far muovere a Modena una classifica che piange. Chiude con 13 punti all’attivo, il 48% in ricezione, il 52% in attacco, un muro e un ace.

Photo LiveMedia/Caterina Zattarin