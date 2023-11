Volley femminile, Scandicci si rilancia contro Vallefoglia: Antropova top-scorer, terzo posto in Serie A1

Scandicci ha sconfitto Vallefoglia per 3-0 (25-23; 25-21; 25-20) nell’ultimo incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. La corazzata toscana ha faticato soltanto nel primo set, dove ha dovuto recuperare dal 15-19, ma per il resto ha dominato la contesa contro le marchigiane senza particolari difficoltà.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno così infilato la quinta vittoria in campionato e si sono portate al terzo posto in classifica con 16 punti all’attivo, a -2 dalle capolista Conegliano e Novara (con una partita giocata in meno rispetto alle Pantere). Quarto ko di fila per Vallefoglia, che resta al decimo posto insieme a Casalmaggiore e Busto Arsizio.

L’opposto Ekaterina Antropova si è messa in bella mostra con 14 punti, uno in più di quelli siglati dalla centrale Ana Carolina Da Silva (7 muri!). In doppia cifra anche la schiacciatrice Zhu Ting (11) affiancata di banda da Lindsey Ora Ruddins (9) sotto la regia di Maja Ognjenovic. Alle ospiti non sono bastate Lena Grosse Scharmann e Alice Degradi (10 punti a testa).

Foto: Valerio Origo