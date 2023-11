Volley femminile, Novara passeggia in Norvegia e ipoteca gli ottavi di Challenge Cup. A riposo tutte le big

Novara ha sconfitto il Randaberg per 3-0 (25-16; 25-16; 25-16) nell’andata dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le piemontesi si sono imposte senza alcun problema sul campo della modesta formazione norvegese e hanno ipotecato la qualificazione al turno successivo: per blindare il passaggio agli ottavi basterà conquistare due set nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima al PalaIgor, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

La capolista della Serie A1, presentatasi a questo appuntamento senza diversi elementi di spicco (Caterina Bosetti, Anna Danesi, Cristina Chirichella, Francesca Bosio sono rimaste a casa; Vita Akimova è restata in panchina), ha preso il controllo delle operazioni fin dalle prime battute di ciascun set e ha ampiamente distanziato la poco quotata compagine di casa.

La regista Valentina Bartolucci, tra l’altro autrice di 8 punti, si è affidata all’opposto Melis Duril (8), alle schiacciatrici Anastasiia Kapralova (13 punti, 3 ace) e Greta Szakmary (15). Al centro si sono distinti Ludovica Guidi (7 punti, 4 muri) e Zoe Moiran (6 ace), bene il libero Giulia De Nardi (94% di ricezione positiva). Tra le fila del Randaberg la migliore è stata il martello Wilde Jakobsen Johansen (16 punti).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo