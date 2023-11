Volley femminile, Busto Arsizio fucina di giovani italiane: Bracchi e Frosini sempre più scatenate con Velasco

Busto Arsizio ha ingranato la marcia giusta nella Serie A1 di volley femminile. Dopo cinque sconfitte consecutive maturate in avvio di stagione, le Farfalle si sono riprese e hanno infilato due successi di fila: settimana scorsa hanno regolato Vallefoglia con un secco 3-0 e ieri si sono imposte per 3-1 sul campo di Casalmaggiore. Tra l’altro l’ultima affermazione è giunta dopo giorni turbolenti, caratterizzati dalla nomina di Julio Velasco a CT della Nazionale a partire dal 1° gennaio.

Nei fatti il Guru dovrà lasciare la panchina della società lombarda prima di Capodanno visto che la Federazione non gradisce il doppio incarico, con il comprensibile malcontento di Busto Arsizio. La situazione attuale, tenendo presente che il tecnico ha fatto valere una clausola presente nel suo contratto (libertà di lasciare il club nel caso di chiamata della Nazionale), potrebbe mutare soltanto nel caso in cui le parti dovessero trovare un accordo, al momento ipotesi molto lontana.

Nel frattempo Julio Velasco si fa notare alla guida di Busto Arsizio perché ha ottenuto due vittorie consecutive con un sestetto interamente italiano e con ragazze giovani, ottimi prospetti anche in ottica Nazionale in un prossimo futuro non così lontano. Jennifer Boldini in cabina di regia; Martina Bracchi, Federica Carletti e Giorgia Frosini in attacco; Giuditta Lualdi e Benedetta Maria Sartori a formare la coppia di centrali, Giorgia Zannoni il libero.

La 21enne Martina Bracchi continua a scatenarsi: dopo i 17 punti di settimana scorsa è stata nuovamente premiata come MVP, con a referto 21 punti (2 ace, 61% in attacco, 38% in ricezione). La 20enne Giorgia Frosini è andata a referto con 14 punti (5 muri, 39% in fase offensiva). La 23enne Federica Carletti ha siglato 9 punti (38% in attacco, 64% in ricezione, 3 muri). La 28enne capitana Giuditta Lualdi ha messo a segno 10 punti affiancata dalla 22enne Benedetta Maria Sartori (9 punti di cui 3 muri). Buona regia della 24enne Jennifer Boldini, la 25enne Giorgia Zannoni si è distinta con il 53% in ricezione.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo