Volley femminile, botta e risposta tra Conegliano e Milano: Egonu e Haak show in Serie A1. Scandicci si salva al tie-break

Conegliano prosegue la propria cavalcata nella Serie A1 di volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Casalmaggiore con un secco 3-0 (27-25; 25-23; 25-17) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e hanno così infilato la nona vittoria consecutiva in campionato, confermandosi al comando della classifica generale con tre punti di vantaggio su Novara (ieri sera capace di imporsi contro Firenze). Successo importante per le ragazze di coach Daniele Santarelli, che ribadiscono la propria enorme caratura tecnica quando mancano quattro turni al termine del girone d’andata.

La corazzata veneta è stata trascinata in maniera perentoria dall’opposto Isabelle Haak (15 punti) e dalla schiacciatrice Kelsey Robinson (13), affiancata di banda da Khalia Lanier (10) e con la solidissima centrale Sarah Fahr, capace di mettere a segno 11 punti (3 muri) sotto la regia di Madison Bugg (turno di riposo per Joanna Wolosz). Le lombarde sono incappate nella terza sconfitta consecutiva nonostante la buona prova della bomber Malwina Smarzek (19 punti), in doppia cifra anche Emma Cagnin (11).

Milano ha risposto presente nel pomeriggio della nona giornata espugnando il campo di Roma con un nitido 3-0 (25-21; 25-18; 25-22). La compagine meneghina si è così portata al terzo posto in graduatoria a -4 dalla capolista, mentre le giallorosse si fermano per la seconda volta di fila. Prova maiuscola dell’opposto Paola Egonu, che ha messo a segno 26 punti (4 muri) e ha praticamente sostenuto da sola il peso dell’attacco sotto la regia di Alessia Orro. Quattro punti a testa per le schiacciatrici Myriam Sylla e Kara Bajema, 9 punti (4 muri) per la centrale Sonia Candi. Alle padrone di casa non sono bastate Giulia Melli (11) ed Erblira Bici (11).

Scandicci ha avuto bisogno del tie-break per piegare la resistenza di Chieri. Le toscane si sono imposte per 3-2 (25-17; 20-25; 26-28; 25-21; 15-11) di fronte al proprio pubblico, confermandosi al quarto posto in classifica a -6 dalla vetta. Le piemontesi restano invece in quinta piazza, ormai la graduatoria si è completamente spaccata tra le prime quattro e le compagini tra il quinto e il decimo posto. Prova di lusso da parte di Ekaterina Antropova (17 punti) e Ana Carolina Da Silva (18, 5 muri), in doppia cifra anche Britt Herbots (11) e Linda Nwakalor (10). A Chieri non sono bastate Kaja Grobelna (20 punti) e Katerina Zakchaiou (15).

Cuneo si è imposta sul campo di Busto Arsizio per 3-2 (20-25; 25-22; 25-22; 25-27; 15-12), tornando al successo dopo tre sconfitte consecutive e agganciando Roma e Vallefoglia all’ottavo posto. Le Farfalle si fermano per la seconda volta di fila e restano in terzultima piazza dopo il saluto di Julio Velasco, approdato sulla panchina della Nazionale. A mettersi maggiormente in luce sono state Lena Stigrot (18 punti), Amandha Sylves (14, 6 muri) e Anna Adelusi (14), in doppia cifra anche Beatrice Molinaro (10). Tra le padrone di casa le migliori sono state Benedetta Maria Sartori (16), Martina Bracchi (14) e Giorgia Frosini (13).

RISULTATI NONA GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (27-25; 25-23; 25-17)

Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-2 (25-17; 20-25; 26-28; 25-21; 15-11)

Uyba Volley Busto Arsizio vs Honda Olivero San Bernardo Cuneo 2-3 (25-20; 22-25; 22-25; 27-25; 12-15)

Roma Volley Club vs Allianz Vero Volley Milano 0-3 (21-25; 18-25; 22-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 27 punti, Novara 24, Milano 23, Scandicci 21, Chieri 15, Pinerolo 12*, Firenze 12, Cuneo 10, Roma 10, Vallefoglia 10, Casalmaggiore 8, Busto Arsizio 8, Bergamo 4*, Trento 2. *= 1 partita in meno.

Foto: Photo LiveMedia/Danilo Vigo