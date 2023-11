VIDEO MotoGP, il sorpasso di Martin che ha stroncato Bagnaia nella Sprint Race a Lusail

Jorge Martin festeggia dopo aver vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, piazzando un colpo importante in ottica titolo. Sul tracciato di Lusail, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha dimezzato il suo gap da Francesco Bagnaia, passando da -14 a -7 punti.

Il momento più importante della gara per lo spagnolo è arrivato a 10 giri dalla conclusione, con un attacco durissimo nei confronti proprio del campione del mondo e un sorpasso che ha cambiato volto alla Sprint Race di entrambi. Da quell’affondo dello spagnolo, infatti, “Martinator” ha messo in scena una cavalcata incontenibile.

Dall’altra parte, invece, “Pecco”, ha iniziato a faticare, arrancando in quinta posizione, difendendosi più da Maverick Vinales piuttosto che pensare ad un attacco su Alex Marquez. A questo punto la classe regina si concentra in vista della domenica del Gran Premio del Qatar con il piatto forte della gara “lunga” che prenderà il via alle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) e metterà sul piatto 25 punti pesantissimi.

VIDEO: IL SORPASSO DI MARTIN SU PECCO



Foto: MotoGP.com Press