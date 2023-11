VIDEO MotoGP, GP Malesia 2023: sintesi gara, Bastianini fa il vuoto, duello Bagnaia-Martin

Uno strepitoso Enea Bastianini vince, o per meglio dire domina, il Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Sepang il pilota romagnolo ha centrato un successo davvero importante che lo ripaga di mesi quanto mai complicati, precedendo Alex Marquez e Francesco “Pecco” Bagnaia.

Enea Bastianini ha vinto la gara malese precedendo il vincitore della Sprint Race di ieri, Alex Marquez, per 1.5 secondi, mentre sale sul podio Francesco Bagnaia a 3.5. Quarto Jorge Martin a 10.5, quinto proprio Fabio Quartararo a 15.0, quindi sesto Marco Bezzecchi a 16.9. Settimo Franco Morbidelli a 18.5, ottavo Jack Miller a 19.2, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 19.3, con Luca Marini che completa la top10 a 19.7.

La corsa di Sepang non ha avuto storia, con il pilota soprannominato “Bestia” che ha saputo prendere, scappare, e gestire le gomme nel migliore dei modi fino all’ultimo metro. Alle sue spalle le emozioni le hanno regalate Pecco Bagnaia e Jorge Martin che, nei primi giri, hanno lottato carena contro carena per primeggiare, con il campione del mondo che ha segnato un colpo importante per la classifica generale.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI MALESIA





Foto: LaPresse