Vela, magnifica Italia agli Europei Nacra 17: Ugolini/Giubilei primi e Tita/Banti secondi dopo quattro giornate!

Si è conclusa poco fa a Vilamoura la quarta giornata dei Campionati Europei di Nacra 17, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio un solo pass per genere tra i Paesi non ancora qualificati a Parigi 2024). Nelle acque portoghesi si sono disputate oggi, in condizioni di vento leggero che è andato poi via via aumentando, e l’Italia (che ricordiamo ha già ottenuto il pass non nominale per i Giochi Olimpici) si è messa in grande mostra sia con Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei che con i campioni di tutto Ruggero Tita/Caterina Banti.

I primi hanno tenuto la testa della gara grazie a uno score odierno di 6-2, che ha consentito loro di chiudere il sabato con 22 punti netti, Tita e Banti, invece, hanno regalato addirittura più spettacolo con un primo ed un quarto posto, risultati che hanno permesso ai due campioni olimpici, mondiali ed europei in carica di guadagnare una posizione e raggiungere così il secondo posto a quota 28.

Sono dunque scesi in terza piazza i britannici John Gimson ed Anna Burnett con 36 dopo il 14-1 odierno. Tornando in casa Italia, non benissimo Arto Hirsch e Giulia Fava, che, a causa dello score di oggi di 34-18, hanno perso un’altra posizione, scendendo dunque in 29ma piazza.

Foto: Pagina FB FIV