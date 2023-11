Vela, Europei classi acrobatiche 2023: Italia favorita nel Nacra 17, obiettivo pass olimpico con i 49er

Ultimo grande evento stagionale ormai alle porte per la vela olimpica italiana, con Vilamoura che ospiterà da mercoledì 8 a lunedì 13 novembre i Campionati Europei Open 2023 delle classi acrobatiche Nacra 17 misto, 49er e 49er FX. In palio le medaglie continentali e soprattutto tre posti nazione complessivi (uno per evento) per i Giochi di Parigi 2024.

L’Italia sogna in grande soprattutto con i catamarani volanti Nacra 17 (in cui ha già staccato il pass a cinque cerchi), grazie a due equipaggi di livello stellare che ambiscono come minimo al podio. Parliamo in primis di Ruggero Tita e Caterina Banti, campioni europei, iridati e olimpici in carica, ma anche di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, vincitori quest’anno del Test Event olimpico a Marsiglia e due volte d’argento ai Mondiali. La concorrenza si preannuncia come sempre di alto profilo per la partecipazione dei tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer, dei britannici Gimson/Burnet, dei finlandesi Kurtbay/Keskinen e degli olandesi Van der Meer/Bouwer.

Le acque portoghesi accoglieranno anche i doppi acrobatici olimpici 49er, con la selezione tricolore che va a caccia della qualificazione olimpica sia al maschile che al femminile dopo aver mancato la prima occasione utile ai Mondiali unificati di Den Haag. Tra gli uomini il Bel Paese punta tanto su Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò e schiera anche Simone Ferrarese/Leonardo Chistè, Jan Pernarcic/Giovanni Sandrini, Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni, Seneca Renzo Veronelli/Alessandro Renzo Veronelli e Federico Figlia di Granara/Riccardo Figlia di Granara. Non considerando le nazioni europee già qualificate a Parigi 2024, l’Italia si giocherà il pass olimpico nei 49er a Vilamoura con Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Malta, Portogallo.

Meno equipaggi a disposizione ma chance probabilmente maggiori in ottica qualificazione a cinque cerchi tra i 49erFX per i colori azzurri, prendendo in esame il notevole potenziale messo in evidenza nell’ultimo biennio da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. Proveranno a trovare il grande exploit anche Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, Alexandra Stalder/Silvia Speri e Carlotta Omari/Sveva Carraro nel confronto diretto dell’Italia con Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Germania, Israele, Malta, Polonia, Svizzera per l’unico slot a disposizione in questo evento per le Olimpiadi.

Foto: Pagina FB FIV