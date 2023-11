Vela: i convocati per gli Europei di Vilamoura, Italia a caccia di pass olimpici

Tutto pronto per gli Europei di vela in quel di Vilamoura, in Portogallo, per le specialità 49er, 49er FX e Nacra 17. L’Italia, che ha già fatto incetta di pass a Cinque Cerchi agli ultimi Mondiali, vuole chiudere il cerchio anche con le due categorie che mancano (49er e 49er FX).

Il commento alla vigilia di Giulio Calabrò ed Uberto Crivelli Visconti: “Stiamo bene, ci siamo allenati molto intensamente nelle ultime settimane. Sarà un evento importantissimo, non vediamo l’ora di cominciare. Parigi 2024? È un sogno ma allo stesso tempo è un obiettivo professionale nel quale crediamo. Siamo motivati e consapevoli del nostro valore”.

Le parole di Sofia Giunchiglia e Giulia Schio: “Siamo molto felici di partecipare ad una regata così importante anche in ottica Giochi Olimpici. Combatteremo fino all’ultimo con avversarie forti, daremo il massimo per agguantare il pass a cinque cerchi. Abbiamo la fortuna di essere grandi amiche oltre che compagne di squadra, questo ci aiuta nei momenti più complicati. La nostra forza è l’unione, siamo come sorelle”.

I convocati dell’Italia:

49er: Leonardo Chistè e Simone Ferrarese, Riccardo Figlia di Granara e Federico Figlia di Granara, Jan Pernarcic e Giovanni Sandrini, Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni, Giulio Calabrò e Uberto Crivelli Visconti, Alessandro Veronelli e Seneca Renzo Veronelli.

49er FX: Giorgia Bertuzzi e Jana Germani, Silvia Speri e Alexandra Stalder, Sveva Carraro e Carlotta Omari, Sofia Giunchiglia e Giulia Schio.

Nacra 17: Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, Giulia Fava e Arto Hirsch, Caterina Banti e Ruggero Tita.

Foto: Lapresse