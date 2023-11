Vela: Germani e Bertuzzi restano al comando agli Europei nei 49erFX! Male gli azzurri nel 49er

È da poco terminata a Vilamoura la seconda giornata dei Campionati Europei 2023 di 49er e 49erFX, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio un solo pass per genere tra i Paesi non ancora qualificati a Parigi 2024). Nelle acque portoghesi si sono disputate oggi, in condizioni di poco vento, quattro regate in campo femminile e tre a livello maschile e lo spettacolo non è mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel 49erFX altra grande giornata per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che dopo i due successi di ieri nella flotta blu hanno oggi ottenuto uno score di 6-4-3-3 nella flotta gialla e sono rimaste in vetta alla classifica con 12.0 punti netti. A seguire subito dopo troviamo ora le spagnole Tamara Echegoyen e Paula Barceló con 17.0 e le norvegesi Helene Næss e Marie Rønningen con 18.0, mentre più indietro a 33.0 ci sono Alexandra Stalder e Silvia Speri, brave oggi a ottenere uno score di 3-5-25-3 che ha permesso loro di risalire dalla 18ma all’ottava piazza.

Male invece Carlotta Omari e Sveva Carraro, che sono scese dalla quinta alla 19ma posizione (47.0 punti netti) dopo il 13-21-17-6 di oggi, mentre hanno guadagnato una posizione Sofia Giunchiglia e Giulia Schio (12-15-17-2 il punteggio odierno), ora venticinquesime con 53.0.

Nel doppio maschile 49er è stata una giornata sicuramente più amara per l’Italia, visto che tutti gli equipaggi del Bel Paese sono usciti dalla top 30. Ora gli azzurri messi meglio sono i fratelli Figlia di Granara al 32° posto con 29.0 punti netti (oggi 15-19-4 nella loro flotta). Più indietro invece Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, trentasettesimi con 32.0, Uberto Crivelli e Giulio Calabro, trentanovesimi con 33.0 e Jan Pernarcic e Giovanni Sandrini, quarantesimi sempre con 33.00. Dopo quattro regate complessive comandano la gara i neozelandesi Isaac McHardie e William McKenzie con 6.0.

Foto: Pagina FB FIV