Vela, Germani-Bertuzzi provano la fuga agli Europei 49erFX! Italia ancora in lizza per il pass olimpico nei 49er

Bilancio indubbiamente positivo per i colori azzurri al termine della terza giornata dei Campionati Europei Open 2023 delle derive acrobatiche 49er e 49erFX, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio una sola quota per genere tra i Paesi non ancora qualificati a Parigi 2024) in corso di svolgimento a Vilamoura fino a lunedì 13 novembre.

Le condizioni di vento leggero non hanno consentito il regolare svolgimento di tutte le regate previste da programma, ma sono state comunque disputate due prove nelle flotte femminili e tre in quelle maschili a completamento della prima fase di qualificazione. Da domani cominceranno le Finali, con i primi 25 equipaggi della generale inseriti nella Gold Fleet.

Italia ancora in grande spolvero nel doppio olimpico femminile 49erFX grazie a Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che mantengono una strepitosa continuità di risultati piazzando uno score di 5-2 nella flotta gialla e restando al comando della classifica generale dopo otto regate con 7 punti di margine sulle norvegesi Helene Næss/Marie Rønningen (oggi 7-1 nella Blue Fleet), 22 sulle spagnole Tamara Echegoyen/Paula Barcelò (12-17 nella blu) e 23 sulle olandesi Odile Van Aanholt/Annette Duetz (3-9 nella blu).

Il movimento tricolore è quindi sempre più vicino alla qualificazione per Parigi 2024 in questa classe, considerando l’ampio margine (+35) di Germani/Bertuzzi nei confronti della Germania (seconda nazione in graduatoria tra i Paesi in lotta per il pass) con Bergmann/Wille. Day-3 fantastico anche per Alexandra Stalder e Silvia Speri, che rimontano altre tre posizioni grazie ad un parziale di 13-1 nella Yellow Fleet e salgono al quinto posto overall (a -6 dalla zona medaglie). Peccato per le altre due imbarcazioni nostrane Sofia Giunchiglia/Giulia Schio e Carlotta Omari/Sveva Carraro, fuori dalla top25 per un’incollatura ed escluse quindi dalla flotta Gold.

Buona giornata tutto sommato anche tra gli uomini per la selezione italiana, che supera il taglio con due barche (in attesa dell’ufficialità dopo le varie proteste) e resta in vita nella bagarre per il pass olimpico con la possibilità di andare all’attacco nelle regate di Gold Fleet. Obiettivo raggiunto da Simone Ferrarese/Leonardo Chistè, 19mi con 53 punti grazie ad un solido score odierno di 15-5-1 nel gruppo giallo, e anche da Jan Pernarcic/Giovanni Sandrini, 25mi con 58 punti (2-UFD-4 nella rossa).

Attualmente è il Belgio a guidare la classifica delle nazioni in lizza per Parigi 2024 con Lefebvre/Heuninck (settimi a quota 37 punti) davanti a Malta, Irlanda, Italia e Portogallo. Fuori dai giochi tutte le altre coppie azzurre, mentre davanti a tutti dopo le Qualifying Series ci sono gli austriaci Bildstein/Hussl con 28 punti netti.

