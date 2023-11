Vela, Ugolini-Giubilei sempre in testa agli Europei Nacra 17! Terzi in rimonta Tita-Banti

Italia che continua a sognare in grande anche dopo la terza giornata dei Campionati Europei Open 2023 di Nacra 17, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio una sola quota per Parigi 2024 tra i Paesi non ancora qualificati) in corso di svolgimento a Vilamoura fino a lunedì 13 novembre. In condizioni di vento leggero sono state disputate solamente due delle quattro regate di flotta pianificate dagli organizzatori, raggiungendo così quota 7 prove completate sin qui in Portogallo dai catamarani foiling.

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei si confermano estremamente performanti nelle acque lusitane e conservano la leadership della generale con un doppio secondo posto nel day-3, allungando così a +8 sui primi inseguitori nella sfida per il titolo europeo (il Bel Paese ha già acquisito il pass a cinque cerchi in occasione degli ultimi Mondiali).

In seconda piazza troviamo sempre i quotati britannici John Gimson e Anna Burnet con uno score odierno di 8-1, mentre balzano in zona medaglia con un ottimo recupero i campioni di tutto Ruggero Tita e Caterina Banti. Il fenomenale equipaggio azzurro ha vinto la prima regata di giornata per poi archiviare un 6° posto nella Race 7, attestandosi in terza posizione overall a -9 dalla testa e a -1 dall’argento provvisorio.

Distacchi considerevoli alle spalle delle prime tre coppie, con i forti tedeschi Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer che hanno pagato un brutto parziale di 18(scartato)-15 scivolando in quarta piazza assoluta a 19 punti dal podio e a 28 punti dai leader Ugolini/Giubilei. Fatica ad ingranare invece la terza barca tricolore impegnata a Vilamoura, con Arto Hirsch e Giulia Fava stabili al 28° posto overall.

