Vela, Germani-Bertuzzi: “Entusiaste del pass olimpico”; Tita-Banti: “Abbiamo ridotto il divario con vento leggero”

La vela olimpica italiana può sorridere al termine dei Campionati Europei Open 2023 delle classi acrobatiche Nacra 17, 49er e 49erFX, disputati nelle acque portoghesi di Vilamoura. Il bilancio complessivo della spedizione è molto positivo: due argenti, un bronzo e soprattutto un nuovo pass a cinque cerchi per Parigi 2024 che va ad aggiungersi ai sette conquistati alla prima occasione utile nei Mondiali unificati di Den Haag.

L’ottava quota olimpica non nominale è stata conquistata nel doppio acrobatico femminile 49erFX grazie a Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, coppia in grande crescita nell’ultimo triennio che si è aggiudicata la medaglia d’argento continentale regalando al Bel Paese il posto nazione per le Olimpiadi: “Siamo entusiaste di avere conquistato il secondo posto, ma ancor più della qualificazione della nazione alle Olimpiadi. La settimana è stata impegnativa con vento scarso, non proprio le nostre condizioni ideali. Tuttavia, con costanza e affrontando ogni prova con determinazione, siamo riuscite a ottenere questo risultato. Ora ci attende una lunga fase di preparazione, sperando che sia positiva“.

Non è arrivata la vittoria, ma Ruggero Tita e Caterina Banti escono dall’Europeo di Vilamoura con una bella medaglia d’argento e soprattutto con degli spunti positivi in prospettiva a livello di performance in condizioni di vento leggero dopo le difficoltà di inizio anno: “Siamo naturalmente soddisfatti di questo risultato, anche se avevamo sperato di competere nella Medal Race per cercare di guadagnare un ulteriore posto. Eravamo consapevoli che sarebbe stato difficile, ma ottenere un argento in una settimana così è comunque un risultato significativo. Siamo particolarmente felici, poiché è stata una settimana caratterizzata da vento leggero, condizioni che all’inizio della stagione ci avevano creato qualche difficoltà. Grazie al lavoro svolto prima e dopo il Mondiale, siamo riusciti a ridurre il divario con il vento leggero, il che ci rende molto soddisfatti. Guardando avanti alle prossime regate, siamo positivi e determinati a continuare su questa buona strada“.

Il commento di Michele Marchesini, direttore tecnico azzurro: “Abbiamo superato un passaggio delicato, una settimana con situazioni estreme al limite del regatabile e, ancora una volta, la prestazione della squadra è stata di altissimo profilo. Si chiude con questo triplice Europeo un anno straordinario, gli statistici mi dicono il migliore di sempre della vela olimpica italiana per successi a Mondiali, Europei e in Coppa del Mondo. Ora abbiamo davanti otto mesi di lavoro importante in preparazione delle Olimpiadi, saranno intensi“.

Foto: Pagina FB FIV