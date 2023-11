Vela, Germani-Bertuzzi argento europeo e pass olimpico nei 49erFX! Epilogo beffardo per Ferrarese-Chistè

Sensazioni contrastanti in casa Italia a Vilamoura dopo l’ultima giornata dei Campionati Europei Open 2023 delle derive acrobatiche 49er e 49erFX. Il movimento azzurro può infatti festeggiare la qualificazione per Parigi 2024 nel doppio olimpico femminile 49erFX grazie a Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, ma deve rimandare all’anno prossimo l’appuntamento con il pass al maschile tra i 49er.

Quest’oggi era prevista una regata di Gold Fleet e a seguire nel pomeriggio la Medal Race, ma le condizioni meteo (vento troppo leggero) hanno reso impossibile lo svolgimento delle prove in programma. Nonostante una lunga attesa in acqua, gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca annullando tutte le regate di oggi e rendendo definitive le classifiche generali maturate ieri.

In campo femminile la Norvegia ha conquistato il titolo continentale con Helene Næss e Marie Rønningen, mentre il Bel Paese ha centrato il duplice obiettivo dell’argento e soprattutto della carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Germani-Bertuzzi coronano così una settimana strepitosa, in cui è mancata soltanto la ciliegina della medaglia d’oro a causa di un brusco calo nelle prime tre prove di Gold Fleet, confermandosi sul podio europeo per il secondo anno di seguito dopo il terzo posto del 2022 ad Aarhus. Bronzo alle spagnole Tamara Echegoyen/Paula Barceló.

Epilogo beffardo invece per i colori azzurri nel doppio olimpico maschile 49er, con Simone Ferrarese e Leonardo Chistè che chiudono l’Europeo Open in nona posizione overall (settima europea) qualificandosi per la Medal Race ma non potendo disputarla. Il pass per Parigi sfuma dunque per soli 3 punti in favore dell’Irlanda (con Dickson/Waddilove) e a questo punto resta a disposizione una sola occasione: la Last Chance Regatta globale di Hyeres ad aprile 2024 con in palio gli ultimi tre posti.

Per quanto riguarda invece gli Europei portoghesi di Vilamoura, i francesi Lucas Rual/Emile Amoros hanno ottenuto l’oro per meno di un punto davanti ai polacchi Dominik Buksak/Szymon Wierzbicki.

Foto: Pagina FB FIV