Vasas Budapest-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 15 novembre (ore 19.00) si gioca Budapest-Scandicci, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Scandicci ha iniziato con il piede giusto il percorso europeo sbarazzandosi facilmente del Maritsa Plovdiv, e in attesa del doppio scontro con le turche dell’Eczacibasi è fondamentale provare a vincere in trasferta contro le magiare del Vasas Budapest per mettere un mattoncino importante sulla qualificazione.

Savino Del Bene Scandicci che ha iniziato la stagione senza infamia e senza lode. Le ragazze di Barbolini in campionato hanno fatto quello che dovevano fare, battendo tutte le compagini inferiori sulla carta e dando battaglia negli scontri diretti. Proprio le partite con le squadre più forti sono state il tallone d’Achille di Antropova e compagne, che si sono arrese sia a Milano che a Conegliano. Proprio Antropova non è stata autrice di un inizio di annata indimenticabile dopo un’estate assai dispendiosa in maglia azzurra. Vasas Budapest che all’esordio europeo è stato sconfitto dall’Eczacibasi per 3-0, dando battaglia nei primi due set prima di spegnersi alla distanza. La squadra italiana è favorita, ma deve fare grandissima attenzione in una trasferta comunque assai ostica.

Vasas Obuda Budapest-Savino Del Bene Scandicci non avrà in Italia una copertura televisiva, la partita sarà visibile previo abbonamento su Euro Volley Tv mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 15 novembre

Ore 19.00 Vasas Obuda Budapest-Savino Del Bene Scandicci

PROGRAMMA MILANO-STARA PAZOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Valerio Origo