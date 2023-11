Trento-Lubiana oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 23 novembre (ore 20.30) si gioca Trento-Lubiana, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Campioni d’Italia faranno il proprio debutto stagionale nella massima competizione europea fronteggiando la poco quotata compagine slovena. I dolomitici partiranno con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico della ilT quotidiano Arena di Trento e cercheranno di muovere un primo passo convincente nella Pool B, dove figurano anche i polacchi dell’Asseco Resovia e i francesi del Tours.

I padroni di casa, imbattuti in Superlega, puntano a farsi strada in questa manifestazione dopo che negli ultimi tre anni hanno perso due finali e un quarto di finale contro i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle. Riflettori puntati soprattutto su Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, chiamati a spingere la squadra in questo esordio continentale contro un avversario che sulla carta non dovrebbe creare particolari grattacapi. La battaglia per il primo posto che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale dovrebbe essere con l’Asseco Resovia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Lubiana, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Giovedì 23 novembre

Ore 20.30 Itas Trentino vs ACH Volley Lubiana – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA TRENTO-LUBIANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Caterina Zattarin