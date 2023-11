LIVE Trento-Lubiana, Champions League volley in DIRETTA: comincia la rincorsa verso la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Trento–Lubiana, match valevole per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2023-2024 di volley. Inizia quest’oggi il cammino europeo dei campioni d’Italia con un impegno sulla carta abbordabile per la squadra allenata da Fabio Soli, la quale andrà alla caccia del successo per partire col piede giusto in questo girone.

Trento ha iniziato la stagione in Supercoppa Italiana, uscendo direttamente in semifinale per mano di Perugia. Da lì, i gialloblu hanno inanellato una serie di sei successi consecutivi in campionato che, al momento, permettono ai detentori della Superlega di occupare la testa della classifica. Nell’ultimo match disputato, Trento ha sconfitto in rimonta Milano, perdendo il primo parziale prima di ottenere il massimo della posta in quattro set.

Davanti ad Alessandro Michieletto e compagni ci sarà Lubiana, team campione in carica del campionato locale che, insieme a Tours e Resovia, completa il girone B. La squadra della capitale slovena si trova in seconda posizione in classifica di campionato dietro il Calcit, a -1 dalla prima posizione. Quella di quest’anno sarà la 15ma partecipazione di Lubiana nelle ultime sedici edizioni di Champions League.

OA Sport vi offre la diretta testuale della sfida tra Trento e Lubiana, valevole per la prima giornata della Champions League 2023-2024, il cui via è programmato alle 20.30 al PalaTrento di Trento. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: LivePhotoSport