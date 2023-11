Tennis, Novak Djokovic prossimo a quota 100 tornei vinti: il serbo terzo nella graduatoria

Novak Djokovic continua a far parlare di sé. La vittoria del Masters1000 di Parigi-Bercy è valsa a Nole la 40ª affermazione nei tornei di categoria “1000”, rafforzando il proprio primato in questa particolare classifica. Il serbo, infatti comanda con 4 successi in più di Rafael Nadal e 12 in più di Roger Federer. Numeri impressionanti che certificano le qualità del nativo di Belgrado.

Non è un mistero, il balcanico vuole dalla sua tutte le statistiche. Un’altra classifica che può interessargli è quella dei titoli ATP ottenuti in carriera. Con la vittoria sul veloce indoor francese, Djokovic si è portato a 97 successi, prossimo alla famosa quota 100. Nell’Era Open, dal 1968, solo due tennisti sono stati in grado di fare meglio di Novak.

Si tratta dell’americano Jimmy Connors con 109 tornei in cassaforte e di Federer con 103. Il serbo è a -6 dallo svizzero e a -12 da Jimbo. Considerate le sue capacità fisiche e tecniche, ci sono serie possibilità che le prime due posizioni possano essere attaccate dall’insaziabile n.1 del mondo, grande favorito delle ATP Finals che inizieranno il 12 novembre e termineranno il 19 a Torino. Qualora dovesse vincere, salirebbe a quota 7 successi al Master (record).

Foto: LaPresse