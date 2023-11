Tennis, Novak Djokovic inizia la quattrocentesima settimana da numero uno del mondo

Questa sarà una settimana speciale per Novak Djokovic e non solo perché lo aspettano le finali di Coppa Davis con la sua Serbia, ma perché si tratta della quattrocentesima che lo vede in vetta al ranking mondiale. Un dato semplicemente impressionante per il campione di Belgrado, che è il primo tennista di sempre (uomini e donne comprese) a raggiungere questo immenso traguardo.

La certezza di chiudere in vetta alla classifica ATP per l’ottava volta in carriera era già arrivata con la vittoria di domenica scorsa contro Holger Rune. Djokovic sicuramente superare le 400 settimane, perchè almeno fino agli Australian Open non ci sono pericoli per il nativo di Belgrado. “È un risultato piuttosto buono restare 400 settimane al numero 1. Non è mai stato fatto nella storia. Qualcuno prima o poi riuscirà a superarlo, ma spero che rimanga questo questo primato per molto tempo”, le parole di Nole.

I numero del campione serbo sono semplicemente irreali. Djokovic ha vinto per la settima volta le ATP Finals, diventando il giocatore con più titoli nel torneo di fine stagione. Il tutto in un 2023 che lo aveva visto raggiungere i 24 Slam e i 40 Masters 1000 vinti.

Nella prossima stagione Djokovic sicuramente andrà a caccia di nuovi record e primati. Nella bacheca del numero uno del mondo manca davvero solo l’oro olimpico e questo sarà certamente uno degli obiettivi del 2024, ma nella testa del campione serbo c’è probabilmente la volontà di diventare il giocatore con il maggior numero di vittorie nella storia dell’ATP. Un primato attualmente detenuto da Jimmy Connors con 1274, con Federer secondo a 1251 e con Djokovic attualmente terzo a 1086. Un numero che è destinato sicuramente a crescere.

FOTO: LaPresse