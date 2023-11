Taekwondo, World Grand Prix Finals 2023: i convocati dell’Italia per Manchester. Alessio, Dell’Aquila e Baretta

Verso l’ultimo appuntamento internazionale dell’anno. Il taekwondo italiano si sta preparando alle World Grand Prix Finals 2023, che si terranno a Manchester il 2-3 dicembre.

Sui tatami inglesi, in un torneo di classificazione G10, con 100 punti in palio al vincitore di ogni singolo tabellone e con assegnazione riguardante il ranking olimpico per Parigi 2024, saranno tre i convocati azzurri.

Simone Alessio (-80 kg), che ha già staccato il pass per i Giochi dell’anno prossimo, Vito Dell’Aquila (-58 kg), attualmente in lotta per conservare una delle prime cinque posizioni del ranking olimpico della sua categoria di peso, e Dennis Baretta (-68 kg), il quale non ha possibilità di qualificazione a Parigi 2024 ma che potrà sfruttare questo appuntamento per cercare di fare più strada possibile e accumulare esperienza in vista del prossimo quadriennio.

Ognuno quindi con un obiettivo e una pressione diversa, in una gara da non sbagliare e dove fare un risultato di prestigio conterebbe tantissimo anche per il morale.

