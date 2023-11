Sport in tv oggi (venerdì 3 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 3 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati F1 potranno divertirsi con le qualifiche del GP di San Paolo, da non perdere anche le prime battute della 8 Ore del Bahrain per quanto riguarda il WEC. Proseguono gli Europei di judo e ci si potrà divertire con il Grand Prix de France per il pattinaggio artistico.

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy entra nel vivo con i quarti di finale e avanzano le WTA Finals sul fronte del tennis femminile. Ricca abbuffata con l’Eurolega di basket e l’impegno della Virtus Bologna. In serata anche Serie A, Serie C e calcio estero. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 3 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 3 novembre

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – KL Masters Malaysia Super 100 (diretta streaming su BWF Tv)

08.00 GOLF – Challenge Tour Grand Final, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.00)

09.30 CRICKET (Mondiali) – Olanda-Afghanistan (diretta streaming su Yupp Tv)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – HYLO Open (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 WEC – 8 Ore del Bahrain, prove libere 3 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.00 JUDO (Europei) – Turni preliminari 48 kg, 52 kg, 57 kg femminili; 60 kg, 66 kg maschili (diretta streaming su Judo Tv)

13.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, short program femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

14.00 TENNIS – Masters 1000 Parigi-Bercy, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.15 WEC – 8 Ore del Bahrain, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, rhythm dance (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

15.00 GOLF (PGA Tour) – WWT Championship, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.30)

15.30 F1 – GP San Paolo, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 JUDO (Europei) – Final Block 48 kg, 52 kg, 57 kg femminili; 60 kg, 66 kg maschili (diretta streaming su Judo Tv)

16.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, short program maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

18.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, short program coppie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

19.00 F1 – GP San Paolo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 TIMBERSPORTS – Mondiali a squadre (diretta streaming su DAZN)

19.45 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Tre partite: Asiago-Klagenfurt, Bolzano-Salisburgo, Valpusteria-Innsbruck (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Brixia-San Martino (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, LBF)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Darmstadt-Bochum (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Panathinaikos (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Partizan Belgrado (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Italservice Pesaro-Avellino (diretta streaming su Futsal Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Bologna-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pro Sesto-Renate (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Trento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Sale Sharks-Gloucester (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Montpellier (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Championship inglese) – Leicester-Leeds (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-Estoril (diretta streaming su DAZN)

23.00TENNIS – WTA Finals (diretta tv su Supertennis, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

Foto: Lapresse