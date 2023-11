LIVE Judo, Europei 2023 in DIRETTA: subito Scutto e Giuffrida sul tatami!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano all’Arena Sud de France di Montpellier. L’Italia schiera 17 atleti in una rassegna continentale che assegna punteggio pieno (700 punti ai vincitori) valevole per il primo periodo di qualificazione nel ranking olimpico per Parigi 2024.

Oggi toccherà subito ad una delle stelle della spedizione azzurra, Assunta Scutto, numero 1 della WRL nei -48 kg e co-favorita per l’oro insieme alla padrona di casa francese Boukli (collocata dall’altra parte del tabellone). Debutto subito ostico per Susy contro la belga Petit o più probabilmente con l’emergente azera Aliyeva reduce da due podi Slam consecutivi. Avversarie comunque tutte alla sua portata sino alla finale, mentre l’altra italiana impegnata nei pesi leggeri, Francesca Milani se la vedrà agli ottavi con una tra la russa Giliazova e la ceca Bodnarova per incrociare Boukli ai quarti.

Grande attesa anche nei -52 kg per Odette Giuffrida, n.5 del seeding, con la prospettiva di un quarto contro la solida ungherese Pupp, una semifinale stellare con la rivale kosovara Krasniqi (n.1 del ranking) ed un eventuale atto conclusivo con la beniamina locale e argento olimpico in carica Buchard. Pool B estremamente equilibrata nei -57 kg, con Veronica Toniolo impegnata all’esordio contro la belga Libeer per trovare poi agli eventuali ottavi una tra la tedesca Ballhaus e la britannica Smythe-Davis, con all’orizzonte un possibile quarto da sfavorita con la georgiana Liparteliani.

Bel Paese sfortunato nei -60 kg, con Angelo Pantano e Andrea Carlino inseriti nello spicchio di tabellone guidato rispettivamente dallo spagnolo Garrigos (n.1 del seeding) e dall’azero Aghayev (numero 2), ma sarà durissima anche per Matteo Piras nei -66 kg al primo turno contro Najafov. Buona chance invece nella stessa categoria per l’oro olimpico di Rio 2016 Fabio Basile, che ha le carte in regola per approdare ai quarti contro il temibile ucraino Iadov (quarto nella WRL).

Si parte alle ore 11.00 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano all’Arena Sud de France di Montpellier con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: IJF