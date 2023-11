Virtus Bologna-Anadolu Efes oggi in tv: orario Eurolega basket, programma, streaming 3 novembre

La Virtus Bologna scende in campo oggi, venerdì 3 Novembre, per affrontare l’Efes Istanbul al PalaDozza – inizio del match previsto alle ore 20:30 – nella sesta giornata della regular season 2023-2024.

I bianconeri puntano ad allungare la striscia positiva, con le V-nere reduci da quattro successi consecutivi – a fronte di un solo ko all’esordio contro lo Zalgiris Kaunas – che gli consentono di issarsi fino al terzo posto in graduatoria dietro solo a Real Madrid (5-0) e Barcellona (4-1). Nell’ultima uscita bolognesi vittoriosi in Francia contro l’ASVEL Villeurbanne del neo-allenatore Gianmarco Pozzecco per 84-87, con 20 punti di Isaiah Cordinier.

L’Efes Istanbul si presenta alla sfida odierna dopo il brutto ko rimediato in trasferta contro l’Olympiacos Pireo (75-57), con Shane Larkin e l’americano di passaporto italiano Darius Thompson pronti a dare battaglia. 2-3 è il record degli uomini di coach Ermen Can, subentrato quest’anno ad Ergin Ataman che aveva trascinato la compagine turca a due trionfi consecutivi in Eurolega nel 2020-2021 e 2021-2022.

Palla a due che verrà alzata al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti su questo grande match di Eurolega!

