LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes, Eurolega basket in DIRETTA: gli emiliani misurano la propria forza contro una rivale di peso

La presentazione

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 6° turno di Eurolega 2023-2024. La Virtus Bologna torna alla Segafredo Arena e riceve l’Anadolu Efes Istanbul in un confronto d’importanza non piccola per la classifica.

Situazione un po’ particolare per quanto riguarda i turchi, che hanno vinto le due partite in casa più fattibili, ma quando si sono trovati davanti le big (Olympiacos, Real Madrid e Barcellona) non hanno esattamente tenuto il passo. Ambiente teso fin da inizio stagione anche per le vicende legate a Shane Larkin, privato della possibilità di giocare da turco in Turchia dopo aver “pagato” un’assenza in Nazionale ritenuta causa del ko al Preolimpico. Un fatto, però, chiaramente creato a posteriori.

Tre gli ex del campionato italiano di scena nel ritorno alla Segafredo Arena (dopo la parentesi usuale del PalaDozza, obbligata da ragioni di programmazione del padiglione fieristico bolognese che la ospita): Darius Thompson, che per matrimonio ha anche la cittadinanza tricolore e per due stagioni è stato a Brindisi, Tyrique Jones, a Pesaro nell’annata 2021-2022, e Derek Willis, tra Brindisi e Venezia (2020-2021 e 2022-2023). Da scoprire se ci sarà o meno Erkan Yilmaz questa sera.

Queste le parole di Luca Banchi alla vigilia dal sito ufficiale: “C’è grande attesa per questa gara, arriviamo sull’onda emotiva dei quattro successi consecutivi ma con la consapevolezza che avremo di fronte una delle serie candidate alle F4. L’Efes è una squadra che più di ogni altra negli ultimi cinque anni ha centrato successi, ha vinto due titoli. Nonostante il cambio di allenatore e qualche nuovo arrivo ha una struttura e un’identità di squadra che la renderà una delle protagoniste. Sarà una serata speciale, servirà una grande prestazione: torneremo finalmente alla Virtus Segafredo Arena e contiamo di farlo davanti ad una grande cornice di pubblico. Speriamo possa essere una partita entusiasmante e coinvolgente, tale da regalare un’altra gioia ai nostri tifosi e centrare un’impresa, perché tale sarebbe quando ti trovi ad affrontare squadre del talento e dell’esperienza dell’Efes“.

La palla a due di Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

