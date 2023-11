Sport in tv oggi (mercoledì 8 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 8 novembre: in programma il tennis con i tornei ATP e le BJK Cup Finals, il calcio con la Champions League, il volley con la SuperLega, il volley femminile con la Champions League e la Challenge Cup, il basket con l’EuroCup e la Europe Cup, e molto altro ancora.

Nella prima delle due le sfide che oggi caratterizzeranno le Billie Jean King Cup Finals 2023 di tennis, in corso a Siviglia, in Spagna, sarà la Francia, testa di serie numero 4, a tenere a battesimo l’Italia nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo D. Si giocheranno due singolari ed un doppio: il confronto tra azzurre e transalpine inizierà alle ore 10.00.

Uno dei match del secondo turno del tabellone principale di singolare maschile del Moselle Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 250, in corso a Metz, in Francia, vedrà sfidarsi la wild card azzurra Fabio Fognini e la testa di serie numero 5, il kazako Alexander Bublik: l’incontro sarà il terzo in programma sul Center Court a partire dalle ore 12.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 8 novembre

09.00 Tennis, ATP 250 Sofia: ottavi (5° match dalle 09.00 comunque non prima delle 17.00 Musetti-Draper) – Tennis TV, SuperTenniX, 17.00-18.00 SuperTennis HD

10.00 Tennis, BJK Cup Finals: fase a gironi (dalle 10.00 Italia-Francia, non prima delle 16.00 Spagna-Canada) – SuperTenniX, 10.00-16.00 SuperTennis HD

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a prova discesa maschile Zermatt/Cervinia – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Tennis, ATP 250 Metz: ottavi (3° match dalle 12.00 Fognini-Bublik, 5° match dalle 12.00 Sonego– Shelbayh) – Tennis TV, SuperTenniX, 14.00-22.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, 14.00-18.00 Sky Sport Uno, 16.00-17.00 e 18.00-21.30 SuperTennis HD

18.45 Calcio, Champions League: Napoli-Union Berlino – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, Now, Infinity+

18.45 Calcio, Champions League: Real Sociedad-Benfica – Sky Sport Arena, Sky Sport 254, Sky Go, Now, Infinity+

19.00 Volley femminile, Challenge Cup: Randaberg-Novara – Nessuna copertura tv/streaming

20.00 Volley femminile, Champions League: Scandicci-Maritza Plovdiv – eurovolley.tv

20.00 Basket, EuroCup: Slask Wroclaw-Trentino – Sky Sport Max, Sky Go, Now, DAZN

20.00 Basket, Europe Cup: Zaragoza-Brindisi – Youtube FIBA – The Basketball Channel

20.30 Basket, Europe Cup: Varese-Keravnos – Youtube FIBA – The Basketball Channel

20.30 Volley, SuperLega: Verona-Monza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

21.00 Calcio, Champions League: Salisburgo-Inter – Amazon Prime Video

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Braga – Sky Sport Arena, Sky Sport 252, Sky Go, Now, Infinity+

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Siviglia – Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, Infinity+

21.00 Calcio, Champions League: Bayern-Galatasaray – Sky Sport 254, Sky Go, Now, Infinity+

21.00 Calcio, Champions League: Copenhagen-Manchester United – Sky Sport 255, Sky Go, Now, Infinity+

21.00 Calcio, Champions League: PSV-Lens – Sky Sport 256, Sky Go, Now, Infinity+

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Mercoledì 8 novembre

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Diletta Colombo. Conduce Beatrice Frangione su sport2u.tv

19:30 Figure2u Roller Edition con Giada Luppi. Conduce Fabrizio Testa su sport2u.tv

20:00 Ginnasticomania con Manila Esposito ed Alice D’Amato. Conduce Chiara Sani su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 36a puntata su sport2u.tv

21:00 Bike2u con Maurizio Rocchi (Presidente Inbici MediaGroup). Conduce: Gian Luca Giardini su sport2u.tv

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI BJK CUP DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA A ZERMATT/CERVINIA DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-BUBLIK (3° MATCH DALLE 12.00)

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DRAPER NON PRIMA DELLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELBAYH, 2° MATCH DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-MARITZA PLOVDIV DALLE 20.00

Foto: Lapresse