LIVE Fognini-Bublik, ATP Metz 2023 in DIRETTA: 2° turno che promette scintille

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Fognini–Bublik, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2023 dell’ATP 250 di Metz (Francia). Dopo aver ritrovato il successo a livello ATP, il ligure incrocerà il kazako per gli ottavi di finale del torneo transalpino in una sfida che metterà di fronte due tra i giocatori più esuberanti ed estroversi del panorama tennistico internazionale.

Fognini, entrato in tabellone grazie a una wild–card, ha sfruttato l’invito concesso dagli organizzatori, eliminando il brasiliano Thiago Seyboth Wild con un doppio tie-break. La vittoria contro il numero 74 del ranking mondiale ha ridato il sorriso al 36enne di Arma di Taggia in singolare in un torneo del circuito maggiore, visto che l’ultimo successo risaliva addirittura al secondo turno dell’ultimo Roland Garros, quando Fognini eliminò Jason Kubler in tre set prima di arrendersi all’austriaco Ofner.

L’avversario del numero 147 del mondo è Aleksandr Bublik, giocatore che nel 2023 ha centrato il best ranking (25), portandosi a casa ben due titoli di assoluto prestigio (Halle e Anversa). Testa di serie numero 5 del torneo, il kazako ha saltato il primo turno, beneficiando di un bye dopo aver preso il posto di Holger Rune nel tabellone. Bublik partirà con tutti i favori del pronostico ma, visto il soggetto in questione, mai dar nulla per scontato.

La sfida tra Fognini e Bublik è programmata come terzo match sul campo centrale dopo Added/Eysseric-Blanchet/Martineu di doppio (inizio alle 12.00) e Herbert-De Minaur (N.B. 14.00). Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: LivePhotoSport