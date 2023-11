LIVE Sci alpino, Prova Discesa Zermatt-Cervinia 2023 in DIRETTA: Dominik Paris scalda il motore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si apre la stagione della velocità su una pista inedita per il Circo Bianco.

Sarà subito una prima prova davvero molto importante, visto che la Gran Becca è un’assoluta novità per la Coppa del Mondo, con le prime due discese di sempre in programma nel fine settimana. Una pista speciale e che unisce anche due nazioni, la Svizzera e l’Italia, con le località di Zermatt e Cervinia.

Chi cerca il riscatto dopo una stagione passata negativa è senza alcun dubbio Dominik Paris. L’azzurro ha già avuto il vantaggio di allenarsi su questa pista e dunque può avere qualcosa in più dei suoi avversari. Piccoli vantaggi che possono diventare ancora più grandi al momento di uscire dal cancelletto, con la speranza di vedere Dominik subito sul podio.

Attesa anche per Florian Schieder e Mattia Casse, che sono sicuramente le alternative più importanti in casa Italia a Dominik Paris. Curiosità per i giovani Benjamin Alliod e Giovanni Franzoni, soprattutto quest’ultimo che ha già dimostrato di avere tanto talento.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!

FOTO: LaPresse