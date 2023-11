Sport in tv oggi (mercoledì 1° novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 1° novembre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Coppa Italia, il basket con l’EuroCup, la pallanuoto con la Champions League e l’Euro Cup, la pallanuoto femminile con la Serie A1, e molto altro ancora.

Si disputeranno gli ultimi dieci match validi per i sedicesimi del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 di tennis: Jannik Sinner, testa di serie numero 4, esordirà contro lo statunitense Mackenzie McDonald.

Saranno in programma anche sette incontri del torneo di doppio maschile, nel quale Lorenzo Musetti, in coppia con l’argentino Sebastian Baez, sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime e lo statunitense Sebastian Korda.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 1° novembre

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: sedicesimi (4° match dalle 11.00 Musetti / Baez – Auger-Aliassime / Korda, 6° match dalle 11.00 non prima delle 20.30 Sinner-McDonald) – Tennis TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, differita di un match dalle 21.00 su SuperTennis HD, SuperTenniX

15.00 Calcio, Coppa Italia: Genoa-Reggiana – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

16.00 Pallanuoto, Champions League: Dinamo Tbilisi-Pro Recco – Sky Sport Max, Sky Go, Now

16.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Roma – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, VBTV

16.15 Calcio, Serie C: Brindisi-Catania – Sky Sport 251, Sky Go, Now

17.00 Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2025: Turchia-Italia – PallamanoTV, differita 22.45 Sky Sport Arena, Sky Go, Now

17.00 Volley, Supercoppa Italiana: finale, Perugia-Civitanova – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Chieri – VBTV

18.00 Calcio, Coppa Italia: Lecce-Parma – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

18.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Trentino – VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Casalmaggiore-Cuneo – VBTV

18.00 Basket, EuroCup: Besiktas-Venezia – Sky Sport Max, Sky Go, Now, DAZN

18.00 Basket femminile, EuroCup: Dubrovnik-Venezia – Youtube FIBA – The Basketball Channel

18.15 Calcio a 5, Serie A: Pomezia-Eboli – Sky Sport Calcio, Sky Go, Now

18.30 Calcio, Serie C: Taranto-Messina – Sky Sport 252, Sky Go, Now

18.30 Basket femminile, EuroCup: Estudiantes-Sassari – Youtube FIBA – The Basketball Channel

18.30 Tennis, WTA Finals Cancun: 4a giornata – SuperTenniX, WTA TV, 23.00-03.00 SuperTennis HD, Rai Play 3, 23.20-01.25 Rai Sport HD

19.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: SIS Roma-Trieste – Nessuna copertura tv / streaming

20.00 Pallanuoto, Champions League: Brescia-Sabadell – Sky Sport Max, Sky Go, Now

20.30 Basket femminile, EuroLeague: Virtus Bologna-Mersin – Youtube EuroLeague Women

20.30 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Conegliano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Milano – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Busto Arsizio – VBTV

20.45 Calcio a 5, Serie A: Genzano-Mantova – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

21.00 Pallanuoto, Euro Cup: EN Tourcoing- Telimar Palermo – Nessuna copertura tv / streaming

21.00 Calcio, Coppa Italia: Udinese-Cagliari – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Mercoledì 1° novembre

14:00 TennisMania Speciale ATP Parigi-Bercy e WTA Finals con Paolo Canè (Commentatore Rai ed Eurosport).

Conducono: Dario Puppo e Guido Monaco su sport2u.tv

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Carolina Tedeschi (uno dei volti di Race Anatomy, programma di Sky Sport F1). Conduce: Beatrice Frangione su sport2u.tv

20:00 Ginnasticomania Speciale Mary Lou Retton. Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 35a puntata su sport2u.tv

21:00 Bike2u con Davide Martinelli (Team Astana). Conduce: Gian Luca Giardini su sport2u.tv

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli