LIVE Sinner-McDonald, ATP Parigi-Bercy in DIRETTA: ultimo match, si farà notte?

Buona sera e benvenuti alla Diretta Live dell’esordio di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Parigi Bercy. L’altoatesino è opposto a Mckenzie Mcdonald.

Match insidioso per l’azzurro, l’americano diede molto filo da torcere nella finale di Washington nel 2021 quando l’azzurro si impose per 7-5, 4-6, 7-5 e conquistò il primo ATP 500 della carriera. C’è un altro precedente, il terzo turno del Roland Garros nel 2022 vinto altresì da Jannik per 6-3, 7-6(6), 6-3. C’è quindi stata lotta in entrambi i confronti diretti. Il n.42 del mondo ha ottenuto le semi a Eastbourne e Delray Beach, i quarti a Toronto e a Zhuhai come piazzamenti migliori per un totale di 32 match vinti.

Nuovo torneo e nuovo obiettivo per Sinner, quello di archiviare il secondo titolo “mille” della carriera. Sarebbe comunque positivo issarsi sino alla quinta semifinale della stagione tra Slam e Masters 1000. Vincendo sarebbe sicuro di essere testa di serie n. 4 alle Finals e di essere quindi sorteggiato contro Djokovic o Alcaraz nel round robin, evitandone uno dei due in semifinale ma rischiando comunque di beccare Medvedev. Comunque vada, sarà la migliore stagione della carriera per Sinner, non dimenticando l’impegno di Malaga in Coppa Davis. Ben 56 vittorie stagionali (primato italiano) per il tennista azzurro già più vincente di sempre in termini di titoli. Manca solo il titolo Slam, che Adriano Panatta è riuscito a conquistare a Parigi nel 1976.

Non resta che augurarvi buon proseguimento con la Diretta Live del match che prenderà il via in tarda serata. L’incontro seguirà ben cinque match, quali Dimitrov-Medvedev, Tsitsipas-Auger Aliassime, Djokovic-Etcheverry, Humbert-Zverev e Rune-Thiem (non prima delle 19.30).

